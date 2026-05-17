NiziUミイヒ、ピンク＆ヒョウ柄の“ギャル風”コーデで雰囲気ガラリ「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/17】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が5月16日、自身のInstagramを更新。ギャル風のコーディネートを公開した。
【写真】NiziUメンバー「破壊力すごい」雰囲気一変ギャルコーデ
ミイヒは、ネイルやハートなどの絵文字とともにギャル文字で「ギャル」とつづり、複数枚の写真を投稿。 NiziUが参加した歌手の西野カナの新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」のMVでの衣装で、レオパード柄のキャミソールにピンクのベロア調ショート丈ジップアップパーカーを羽織り、ビジューが散りばめられたデニムのショートパンツからは、スラリとした脚が伸びている。
この投稿にファンからは「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたいなビジュアル」「どんなコンセプトも着こなせてレベチ」「最高に似合ってる」「パーフェクトなギャル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「破壊力すごい」雰囲気一変ギャルコーデ
◆ミイヒ、ギャルコーデ披露
ミイヒは、ネイルやハートなどの絵文字とともにギャル文字で「ギャル」とつづり、複数枚の写真を投稿。 NiziUが参加した歌手の西野カナの新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」のMVでの衣装で、レオパード柄のキャミソールにピンクのベロア調ショート丈ジップアップパーカーを羽織り、ビジューが散りばめられたデニムのショートパンツからは、スラリとした脚が伸びている。
◆ミイヒの投稿が話題
この投稿にファンからは「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたいなビジュアル」「どんなコンセプトも着こなせてレベチ」「最高に似合ってる」「パーフェクトなギャル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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