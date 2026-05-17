400校8万2千人が取り組む14種！ 教育と探求社 クエストエデュケーション

記事ポイント 株式会社教育と探求社が2026年度の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を開始します。2025年度は全国41都道府県・400校・約8万2千人が取り組み、累計約64万人の児童生徒が参加しています。2026年度版は問い探究・企業探究・起業家・進路探究・社会課題探究の全14プログラムで構成されます。 株式会社教育と探求社が2026年度の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を開始します。2025年度は全国41都道府県・400校・約8万2千人が取り組み、累計約64万人の児童生徒が参加しています。2026年度版は問い探究・企業探究・起業家・進路探究・社会課題探究の全14プログラムで構成されます。

教育と探求社が、全国の中学・高校に向けて2026年度の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を開始します。

2005年に始まった同プログラムは22年目を迎え、2025年度には全国41都道府県・400校・約8万2千人が取り組む規模へ広がっています。

実在する企業、社会課題、先人の生き様、地方創生、「問い」などを題材に、生徒が社会とつながりながら考えを深める学びを設計します。

教育と探求社「クエストエデュケーション」





プログラム名：クエストエデュケーション提供会社：株式会社教育と探求社提供年度：2026年度対象：全国の中学・高校2025年度実績：全国41都道府県・400校・約8万2千人累計参加者：約64万人の児童生徒構成：全14プログラム

教育と探求社「クエストエデュケーション」は、正解のない問いに向き合い、対話や表現を通じて考えを深める探究学習プログラムです。

授業では、生徒が机を囲んで資料を見ながら話し合い、発表や協働を通じて自分の考えを形にする時間が生まれます。

2026年度版は、探究学習の質の向上と持続的な運用支援を軸に、学校現場での実践を続けやすい設計を強めます。

東京大学との連携による調査研究、デジタル化の促進、企業や社会との学びの連携強化が進められます。

探究学習の背景

探究学習は学習指導要領に正式に導入され、全国の学校で広く実施される学びとして定着しています。

一方で、活動が形式的になりやすいケースや、学びの目的が曖昧なまま進むケースも課題として示されています。

「クエストエデュケーション」は、実施の有無だけでなく、生徒にとって意味のある学びとして機能する質に焦点を当てます。

学校現場では、教員の運用負担を抑えながら、生徒の対話・協働・発表につながる授業づくりを進めやすくなります。

社会とつながる学び

「クエストエデュケーション」は、現実社会や身近なテーマと接続した課題に取り組む構成です。

実在する企業や社会課題を題材にすることで、生徒は抽象的な学びにとどまらず、自分の生活や地域との関係から考えを組み立てます。

学力や個性に関わらず、生徒一人ひとりが自分らしく関わることを前提に、対話や表現を重ねる授業が設計されています。

1年間の成果は毎年2月に開催される「クエストカップ全国大会」で発信され、全国の生徒が地域やテーマを越えて発表と対話を行います。

2026年度版の構成

2026年度版「クエストエデュケーション」は、問い探究コース、企業探究コース、起業家コース、進路探究コース、社会課題探究コースで構成されます。

全14プログラムが用意され、学校の学年設計や授業目的に合わせてテーマを選びやすい内容です。

問い探究コース：「マイクエスチョン」「マイクエスチョン・アドバンス」企業探究コース：「コーポレートアクセス」起業家コース：「スモールスタート」進路探究コース：「インターン」「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」「マイパーパス・ファースト」「マイパーパス」「マイパーパス・アドバンス」社会課題探究コース：「ソーシャルチェンジ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ1st」

進路探究コースには7つのプログラムが並び、生徒が職業、人生、目的意識を段階的に考える設計です。

社会課題探究コースには英語で社会課題を扱うプログラムも含まれ、教室での学びが社会や言語活動と結びつきます。

学校現場への運用支援

2026年度は、「クエストエデュケーション」のデジタル化の促進が進められます。

教材や運用面の支援が整うことで、教員は授業準備や進行の負担を抑えながら、生徒の発言や発表に向き合う時間を確保しやすくなります。

東京大学との連携では、探究学習の取り組みの実態や効果に関する調査研究が進められます。

調査研究と実践支援が重なることで、学校ごとの取り組みを振り返り、次年度の授業改善につなげる材料が蓄積されます。

2005年の提供開始から22年目を迎えるプログラムが、全国41都道府県の実践をもとに、全14プログラムで探究学習を支えます。

中学・高校の授業で、企業、地域、社会課題、進路を扱いながら、生徒の対話と発表を積み上げる学びです。

教育と探求社「クエストエデュケーション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「クエストエデュケーション」はどの学校向けのプログラムですか？

A. 全国の中学・高校に向けた探究学習プログラムです。

Q. 2026年度版は何種類のプログラムで構成されますか？

A. 問い探究、企業探究、起業家、進路探究、社会課題探究の各コースを含む全14プログラムで構成されます。

Q. 「クエストカップ全国大会」はいつ開催されますか？

A. 1年間の学びの成果を発信する大会として、毎年2月に開催されます。

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