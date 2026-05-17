ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「かっこよすぎて昇天」鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子を披露… 「かっこよすぎて昇天」鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子を披露！ 「冴羽獠ちゃん？」「上腕三頭筋」 「かっこよすぎて昇天」鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子を披露！ 「冴羽獠ちゃん？」「上腕三頭筋」 2026年5月17日 11時35分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 俳優の鈴木亮平さんは5月16日、自身のInstagramを更新。アクションシーンの稽古の様子を披露しました。【写真】鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子「ニヤニヤが止まらない〜」鈴木さんは「最近出せる写真がなかなかなくてすみません……」とつづり、4枚の写真を投稿。「撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです。あの頃の自分に、恥じないよう」と続け、二の腕の筋肉が際立つTシャツ姿でアクションシーンの稽古に打ち込む様子を披露しています。 この投稿にコメントでは「冴羽獠ちゃんですか？」「ニヤニヤが止まらない〜」「かっこいいいぃーー‼」「腕に浮き出る血管も素敵」「かっこよすぎて昇天」「スタッフさんになりたい…」「上腕三頭筋素晴らしい」「亮平さんにバッグハグされキュンとされているのかな」などの声が寄せられています。「プラベ感もえ」4月16日の投稿では「Las Vegas, a while back.いつかのラスベガス」とつづり、夜のラスベガスで撮影した、眼鏡をかけてリラックスした表情を浮かべるプライベートショットを披露している鈴木さん。ファンからは「知的で素敵です」「メガネもかっこいいです」「神様〜」「やばい！ 好き メガネ最高〜」「プラベ感もえ」「こんな自然な写真でもかっこいいな」「なんこれ！！ かっこよすぎ！」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】鈴木亮平、アクションシーン稽古の様子 「期待して…いいんですね!?」鈴木亮平、“夫婦”ショットを公開！ 「エモすぎる」「なんか泣ける」 鈴木亮平、共演ベテラン俳優の「モデルのようなスタイル」を絶賛！「何等身なんだ…？！」「脚長っ！」