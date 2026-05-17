想定外の事態に困惑する猫ちゃんのリアクションが、多くの反響を呼んでいます。話題の投稿は74万回以上表示され「電気がついている→中にいる がわかる猫様やはり頭良い」「偽物だと思われてる？w」「『えっ!何で！？』て顔(笑)」とのコメントが寄せられていました。

【動画：トイレの前で『出待ちしていた猫』→なぜか人間が後ろから現れると…まさかのリアクション】

想定外の「再会」に困惑

Xアカウント「くろみつ・しらたま 保護猫兄妹」に投稿されたのは、驚きを隠しきれない猫ちゃんの姿です。廊下に座る猫の「しらたま」ちゃん。飼い主さんの方を向いてじっとしていますが、このときは事態が飲み込めずとても驚いていたようです。

トイレの電気がついていたため、飼い主さんが中にいるものと思って出待ちをしていたのだそう。ところが、なぜか後ろから飼い主さんが現れたことで、しらたまちゃんは困惑してしまったそうです。姿勢を低くしてキョロキョロしながら歩み寄る姿から、混乱が手に取るように伝わってくる、とっても可愛いしらたまちゃんでした。

驚きっぷりに「可愛い」の声が続出

驚くしらたまちゃんを見たXユーザーたちからは「頭いいけどあと一歩惜しいの可愛すぎる」「怒ってたり警戒してるときにお口が膨らむの最高に可愛いんだよなぁ」「近づいてきて、しっぽがぴょん！ってなるのが可愛いです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「くろみつ・しらたま 保護猫兄妹」では、しらたまちゃん、くろみつくん兄妹の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「くろみつ・しらたま 保護猫兄妹」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。