SUPER BEAVER、フジ系2026サッカーテーマソングを担当 『FIFAワールドカップ2026』が6月11日に開幕
4人組ロックバンド・SUPER BEAVERが、6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』のフジテレビ系のサッカーテーマソングを担当することが決定した。
【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVER
SUPER BEAVERは2005年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太(Vo.)・上杉研太(Ba.)・柳沢亮太(Gt.)に、柳沢の幼なじみである藤原“37才”広明(Dr.)を加え結成された。精力的にライブ活動を続けてきた彼らの生み出す音楽は、どんな大きな会場でも一瞬にしてライブハウスに変えるほどの熱量を持つ。SUPER BEAVERは昨年結成20周年を迎え、今や日本のロックシーンを代表するバンドとなっている。
『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』に向けた、フジテレビ系アスリート応援ソング「生きがい」に続き、今回は2026サッカーテーマソング「クライマックス」を書き下ろした。今回のFIFAワールドカップは、史上初の３カ国開催＆史上初の48チームが出場。そしてベスト８への壁を乗り越え、史上最高の景色を目指す日本代表サムライブルー。そんな歴史を刻む瞬間への大きな期待感と、全てのサッカーを愛する人に突き刺さる楽曲となっている。
注目の楽曲は、17日放送の『SUNDAYブレイク.』(フジテレビ系列)内で、SUPER BEAVERのコメントVTRと共にワンフレーズを初公開。そして『すぽると！』（フジテレビ系）内で全容が公開されることが決定した。
◆SUPER BEAVER 渋谷龍太コメント
「あのワールドカップですから。夢中でテレビ画面と対峙して、心を沸らせたワールドカップ。今回フジテレビ系2026サッカーテーマ楽曲を任せてもらえるなんて、バンドマン冥利に尽きます。一世一代の大勝負に、幾つもの気持ちを背負って出る勇姿に最大級のリスペクト、そして強い追い風になるように、と楽曲に願いを込めて。改めて、最高にうれしくて、最高に光栄です。よろしくお願いします」
【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVER
SUPER BEAVERは2005年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太(Vo.)・上杉研太(Ba.)・柳沢亮太(Gt.)に、柳沢の幼なじみである藤原“37才”広明(Dr.)を加え結成された。精力的にライブ活動を続けてきた彼らの生み出す音楽は、どんな大きな会場でも一瞬にしてライブハウスに変えるほどの熱量を持つ。SUPER BEAVERは昨年結成20周年を迎え、今や日本のロックシーンを代表するバンドとなっている。
注目の楽曲は、17日放送の『SUNDAYブレイク.』(フジテレビ系列)内で、SUPER BEAVERのコメントVTRと共にワンフレーズを初公開。そして『すぽると！』（フジテレビ系）内で全容が公開されることが決定した。
◆SUPER BEAVER 渋谷龍太コメント
「あのワールドカップですから。夢中でテレビ画面と対峙して、心を沸らせたワールドカップ。今回フジテレビ系2026サッカーテーマ楽曲を任せてもらえるなんて、バンドマン冥利に尽きます。一世一代の大勝負に、幾つもの気持ちを背負って出る勇姿に最大級のリスペクト、そして強い追い風になるように、と楽曲に願いを込めて。改めて、最高にうれしくて、最高に光栄です。よろしくお願いします」