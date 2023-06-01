G大阪がヒュメット弾で先制！ 中谷の魂ブロックやGK荒木の好セーブも光り、１−０リードで後半へ【ACL2決勝】
ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦している。
クラブ10個目のタイトル獲得へ、運命の大一番に臨むG大阪。スターティングメンバーには、GK荒木琉偉、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、FW食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットが名を連ねた。
クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的選手を擁する強敵相手にG大阪は立ち上がり、積極的に前からプレスをかけてミスを誘う。
８分には高い位置で奪ったショートカウンターから、左サイドの食野が仕掛けて右足で強烈なシュートを放つ。これは相手DFのブロックに阻まれた。逆にカウンターを受けた場面では、GK荒木が好セーブで止めて簡単に得点を許さない。
徐々に押し込まれる展開となるなかで、組織的な守備で粘り強く守る。24分にはピンチ。右サイドからのグラウンダーのクロスに反応したC・ロナウドのシュートはミートせず、ボールが逆サイドに流れると、これに走り込んだマネのショットはわずかにゴール左に外れ、事なきを得る。
29分、C・ロナウドのシュートを中谷が身体を張ってブロック。すると、その１分後に一瞬の隙を突いてG大阪が先制に成功する。
ジェバリの縦パスに抜け出したヒュメットが、ボックス中央から冷静に右足でゴール右に流し込む。
このまま１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブ10個目のタイトル獲得へ、運命の大一番に臨むG大阪。スターティングメンバーには、GK荒木琉偉、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、FW食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットが名を連ねた。
８分には高い位置で奪ったショートカウンターから、左サイドの食野が仕掛けて右足で強烈なシュートを放つ。これは相手DFのブロックに阻まれた。逆にカウンターを受けた場面では、GK荒木が好セーブで止めて簡単に得点を許さない。
徐々に押し込まれる展開となるなかで、組織的な守備で粘り強く守る。24分にはピンチ。右サイドからのグラウンダーのクロスに反応したC・ロナウドのシュートはミートせず、ボールが逆サイドに流れると、これに走り込んだマネのショットはわずかにゴール左に外れ、事なきを得る。
29分、C・ロナウドのシュートを中谷が身体を張ってブロック。すると、その１分後に一瞬の隙を突いてG大阪が先制に成功する。
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このまま１−０とリードして前半を終えた。
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