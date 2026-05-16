櫻坂46増本綺良、卒業発表 15枚目シングルの活動もって「ここで出来ることはもうやりきったなと思える」
【モデルプレス＝2026/05/16】櫻坂46の増本綺良（24）が5月16日、自身の公式ブログを更新。グループ卒業を発表した。
【写真】櫻坂46増本綺良＆井上梨名、同期コンビの美脚ショット
増本は「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と報告。「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました」とこれまでを振り返り「ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です。頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました」とつづった。
そして「こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした」とファンや周囲への感謝を述べ「そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です」「ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい。思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです」と伝えている。
増本は2002年1月12日生まれ。兵庫県出身。2020年、二期生としてグループに加入。2023年には、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜8時）にて1月から3月までシーズンレギュラーを務めていた。（modelpress編集部）
こんばんは！ブログ開いて下さりありがとうございます櫻坂46 増本綺良です
だいぶ暖かくなってきましたが、体調お変わりないですか？もうすぐ夏が来ますね
大好きな皆さんと新しい季節を何度も迎えてきました
当たり前のように感じてしまっていたけど、かけがえのない瞬間だったんだなと今は思います
15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します。
16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。
欅坂46、櫻坂46でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です。
頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました。
新しい経験をする度、「こんな場所に連れてきてくれてありがとう」と皆さんは言って下さったけれど、そんな場所に導いてくれたのは間違いなく皆さんです。色んな景色を見させてくれてありがとう
オーディションに参加したあの夏から、自分の事を応援して下さる方々と出会いました。
皆さんは、大切な時間を使って何度も会いに来てくれました。何があっても支えてくれて、どんな私も好きだと伝えてくれます。自信がなくて、皆さんからの褒め言葉に首を振ってしまうこともありましたが、それでも変わらず愛と感謝を伝え続けてくれました。
そんな皆さんのおかげで、もしかしたら私でも誰かの光になれているのかな？と少しずつ思えるようになりました。
ずっとぼんやりと生きてきた私が、こんな人生を送るなんて想像もしていませんでした。出会ってくれて、見つけてくれて、本当にありがとうございます。
皆さんは恩返しがしたいとよく言ってくださるけど、もう充分頂きました。これ以上貰うとこっちが返せなくなるくらいです。
残りの時間は私のターンですいっぱい感謝を伝える期間にさせてください
櫻坂46が大好きです。
ここは本当に心地が良くて、大切な居場所です。メンバーはもちろん、マネージャーの皆さん、関わって下さる全ての方が愛を持って接して下さります。誰かにもらった優しさを、誰かがまた他の誰かに与える。そんな優しさの連鎖をこの場所で何度も見てきました。ここで人の温もりを知りました。
こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした。
そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。
ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい。
思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです。
残りの時間もまだまだ一生懸命がんばります！楽しい期間にしたいです。最後までよろしくお願いします
増本綺良（きらこ）
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【写真】櫻坂46増本綺良＆井上梨名、同期コンビの美脚ショット
◆増本綺良、卒業発表
増本は「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と報告。「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました」とこれまでを振り返り「ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です。頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました」とつづった。
◆増本綺良、2020年にグループ加入
増本は2002年1月12日生まれ。兵庫県出身。2020年、二期生としてグループに加入。2023年には、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜8時）にて1月から3月までシーズンレギュラーを務めていた。（modelpress編集部）
◆全文
こんばんは！ブログ開いて下さりありがとうございます櫻坂46 増本綺良です
だいぶ暖かくなってきましたが、体調お変わりないですか？もうすぐ夏が来ますね
大好きな皆さんと新しい季節を何度も迎えてきました
当たり前のように感じてしまっていたけど、かけがえのない瞬間だったんだなと今は思います
15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します。
16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。
欅坂46、櫻坂46でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です。
頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました。
新しい経験をする度、「こんな場所に連れてきてくれてありがとう」と皆さんは言って下さったけれど、そんな場所に導いてくれたのは間違いなく皆さんです。色んな景色を見させてくれてありがとう
オーディションに参加したあの夏から、自分の事を応援して下さる方々と出会いました。
皆さんは、大切な時間を使って何度も会いに来てくれました。何があっても支えてくれて、どんな私も好きだと伝えてくれます。自信がなくて、皆さんからの褒め言葉に首を振ってしまうこともありましたが、それでも変わらず愛と感謝を伝え続けてくれました。
そんな皆さんのおかげで、もしかしたら私でも誰かの光になれているのかな？と少しずつ思えるようになりました。
ずっとぼんやりと生きてきた私が、こんな人生を送るなんて想像もしていませんでした。出会ってくれて、見つけてくれて、本当にありがとうございます。
皆さんは恩返しがしたいとよく言ってくださるけど、もう充分頂きました。これ以上貰うとこっちが返せなくなるくらいです。
残りの時間は私のターンですいっぱい感謝を伝える期間にさせてください
櫻坂46が大好きです。
ここは本当に心地が良くて、大切な居場所です。メンバーはもちろん、マネージャーの皆さん、関わって下さる全ての方が愛を持って接して下さります。誰かにもらった優しさを、誰かがまた他の誰かに与える。そんな優しさの連鎖をこの場所で何度も見てきました。ここで人の温もりを知りました。
こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした。
そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。
ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい。
思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです。
残りの時間もまだまだ一生懸命がんばります！楽しい期間にしたいです。最後までよろしくお願いします
増本綺良（きらこ）
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