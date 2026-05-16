TOPはスイミング？ピアノ？「習わせていてよかった」と思う、おすすめ習い事ランキング

そろそろうちの子にも習い事を、と検討中のみなさん。

どんな習い事にするか、もう決めましたか？

この記事では、こどもオレペサポーターズに聞いた、子どもが習っていたことのある習い事や、その中で特に「習わせていてよかった」と思うもの、またその理由などの調査結果を紹介します。



ぜひチェックしてみて。

子どもが習っていたことがある（習っている）習い事は？

まずは、今までに習っていたことがある（習っている）習い事を調査！

結果を未就学児・小学生にわけて紹介します。

未就学児のTOP3は、スイミング（32.8％）、体操（31.3%）、英会話（25.0%）と、運動系の習い事が上位に2つランクイン。また、次点のピアノ（18.8%）を含めたこの4つが特に人気でした。



同率9位には、プログラミングというなんとも今どきな回答も！

小学生もやはり1位はスイミング（32.0％）。次いでピアノ（22.1％）、英会話（18.6%）、学習塾（17.4%）、体操（16.9%）と続きます。



ラインナップは未就学児とさほど変わりませんが、比較すると学習系のものが上位にきていることがわかります。

わが子に「習わせていてよかった」と思うおすすめ習い事ランキング

続いてこどもオレペサポーターズが選ぶ、子どもに習わせていてよかったと思う習い事をランキング形式で発表（未就学児・小学生合算）！ よかったと感じた理由もあわせて一挙に紹介します。



Q お子さんがこれまでに経験した習い事の中で、やっていてよかったと思うものを教えてください（「子どもに習い事をさせたことがある」と回答した人 n=236／複数回答）。



1位 スイミング（44.5％）

「風邪をひきにくくなり体が強くなっている気がするから」（大阪府・30代）

「喘息が良くなった。ご飯もよく食べるようになった」（徳島県・30代）

「夏のレジャーの際、海や川で泳げる」（愛知県・30代）

「水をあまり怖がらなくなった」（徳島県・50代）

2位 ピアノ（21.8％）

「楽譜がスラスラ読めるようになった」（東京都・50代）

「学校のクラスの出し物で、代表でピアノを弾いた」（茨城県・30代）

「手先が器用になった点。手先を使うので知能も発達した気がする」（東京都・40代）

3位 体操（20.4％）

「逆上がりや前回りが出来るようになったから」（愛知県・30代）

「体を動かしたり、記録会で緊張する場面があったりと、様々な経験ができる」（長野県・30代）

「行くたびに上達がわかる。また、親が言ってもやらなかったストレッチを、自ら家でもやるようになった」（北海道・30代）

4位 英会話（17.5％）

「小学校低学年にしてすでに妹は中学校レベルは理解しているため」（神奈川県・40代）

「ふとした時に英語が口から出たり、単語が読めるようになっている」（東京都・50代）

5位 公文式（11.8％）

「勉強が苦手ではなくなった」（新潟県・40代）

「最後まで諦めずに問題を解けるようになった。勉強も先に進むので、学校を風邪などで休んでも安心」（奈良県・40代）



そのほか、5位までにに入らなかった習い事にもこんなコメントが……。



「書道をはじめて字がきれいになったのと、一定時間しっかり座って居られるようになった」（福岡県・40代）

「空手で心も体も強くなった」（広島県・40代）

「アート教室に通い出してから、人見知りだった娘が自由に自分をだせたり、何も気にせず集中して作業ができている」（茨城県・30代）



その分野の習得はもちろん、体や心を強くする、感性を磨くことができる、習慣作りに役立つなど、様々な理由で「習わせていてよかった」と感じているようです。

大人になってあらためて実感！ 自分が子どもの頃やっていてよかった習いごとは？

続いて、こどもオレペサポーターズ本人が子どもの頃にやっていてよかったと感じる習い事を調査。ベスト3をその理由とともに紹介します。

Qあなたご自身が、子どものころにやっていてよかったと思う習い事を教えてください。（ n=247／複数回答）。

1位 ピアノ（30.4％）

「子どもたちに好きな曲を弾いて歌わせてあげられるから」（愛媛県 ・30代）

「音楽が好きになったから」（岐阜県・40代）

「教師になるための単位が容易にとれた」（福岡県・40代）

2位 書道（26.3％）

「香典などの筆で字を書く時に役に立っている」（東京都・50代）

「字が綺麗なことは、どこに行っても使えるから」（福井県・30代）

「大人になっても姿勢が良いと褒められる。字を書くことも今でも好き」（茨城県・30代）

3位 スイミング（26.3％）

「海やプールで溺れたことはないし、海で友達を助けてあげられたため」（神奈川県・40代）

「今でもときどき々プールに泳ぎに行って楽しんでいるので」（広島県・40代）

「学校水泳で泳げて嬉しかった」（三重県・40代）



そのほかにも……、

「バレエは学校でも家でもないサードスペースとして通えてよかった。」（北海道・30代）

「そろばんを習っていたので、実生活でもお釣りをぱっと計算出来るのが役立っている」（茨城県・40代）



など、日常生活の中でありがたみを感じるものをあげる方が多く見られました。



また、その習い事を自分の子どもにも習わせたいか聞いたところ……、



約6割のかたが習わせたい思うと回答。

やはり自分がよいと実感しているものは、子どもにもすすめたくなりますよね。





その中で実際に自分の子どもに習わせているかたは約5割という結果になりました。



今まさに、習い事選びで悩まれているかた、ぜひ参考にしてみてくださいね。



こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2歳〜小学生のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2歳〜小学生の子どもがいる人）247人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年4月

※記事内のグラフは端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。