「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）

ドジャースが先発スネルの緊急登板回避のアクシデントを乗り越え、救援投手８人のリレーでエンゼルス打線を完封。投手陣の奮投にこたえるかのように四回にパヘスが１０号先制３ランを放てば、次打者マンシーが１２号ソロで２者連発。六回にはＴ・ヘルナンデスにも２４戦ぶり５号が飛び出し、３連勝を飾った。

試合後のクラブハウス。報道陣に囲まれたのは、先発のマウンドを託されたクラインだ。この日のスクランブル発進を知らされたのは球場入り後の午後２時すぎ。プレーボール４時間半前だ。

初回はトラウトを二ゴロに斬るなど三者凡退。二回は２者連続三振を奪った後に死球と左前打で得点圏に走者を背負ったが、付け入るスキを与えず、ゼロを並べた。

クラインの好投に感化されたかのように２番手以降も安定した投球を続けた。

「ゼロが続いているの見ることでみんなが肩の力を抜くことができたと思う。そして、打線が僕たちを助けてくれたのも良かった」。

昨年５月にマリナーズのメジャー４０人枠を外され、事実上の戦力外扱いとなった後、トレードでドジャースへ移籍。メジャー昇格とマイナー降格を繰り返しながらも１４登板、防御率２・３５の成績を残した。ポストシーズンはリーグ優勝決定シリーズまではメンバー外だったが、家庭の事情で離脱を強いられたベシアに代わってワールドシリーズのメンバー入り。延長十八回の死闘を制した第３戦では、タイブレークの延長十五回から４イニング無失点快投で勝利の立役者に。一躍、時の人となった。

今季は開幕からベンチ入り。さまざまなシチュエーションで起用され、この日を含めて１３登板、防御率２・４５の成績を残している。

「みんなで一緒に戦っているという気持ちで投げている。僕たちが抑えてリズムをつくれば、味方打線に得点のチャンスが生まれる。それによって僕たちも楽になる。とにかく、ゼロを積み重ねることだけを考えて投げている」。

昨季はチーム最大の弱点と言われ続けてきたブルペン陣。守護神ディアスをけがで欠きながら今季４５試合終了時の防御率は３・３５で、ブレーブス、マーリンズに続き、ナ・リーグ３位につけている。クラインの存在感は登板ごとに大きくなっている。