シリーズSDGs「地球を笑顔にするWEEK」です。気候変動につながる地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素の排出を減らす取り組みが航空業界でも進められています。

北九州市にあるサニックス資源開発グループ、ひびき工場です。

ここで先月始まったのが、飲食店から出る「廃液」から次世代の航空燃料「SAF」の原料を精製する実証実験です。SAFとは「持続可能な航空燃料」のことで、石油などの化石燃料からつくった燃料と比べ、二酸化炭素の排出を最大8割削減できるのが大きな特徴です。

日本政府は、国内の航空会社が使う航空燃料の量について、2030年の時点で全体の10％をSAFに置き換えることを目標としています。

日本航空では、すでに置き換えが始まっています。

日本航空 サステナビリティ推進部 福田進之助さん

「（2025年度に）全燃料搭載量のうち1％、約4万キロリットルをSAFに置き換えるという目標を達成することができました」

ただ、空の脱炭素化の鍵を握るSAFは、日本に限らず世界的に需要が増加。使用済みの天ぷら油などの「廃食油」が主な原料ですが、日本国内で1年間に回収された3割が輸出されているとみられ、不足する事態となっています。

廃食油の回収やバイオ燃料の製造を手がける企業のトップは…

レボインターナショナル 越川哲也 代表取締役CEO

「これまで豚・ニワトリの餌で売っていた業者さんが、さらに高い値段で売れる海外にどんどん流出させている。原料自体で見ても、（廃食油を）家庭からくまなく集めて40万キロリットル分しかない、業務系だけでも30万キロリットル。全然政府目標としては原料が足りない。原料の多様化」

廃食油に頼らない「原料の多様化」が急務となるなか、注目されているのが飲食店から出る「廃液」です。皿洗いや調理で出たもので、油や食べかすなどを含み、多くは産業廃棄物として処理されています。

北九州市の工場で始まった実証実験では、集まった廃液を遠心分離機で油や水に分けたうえで蒸留。不純物を徹底的に取り除き、SAFの原料へと変えていきます。

記者

「こちらが抽出されたSAFの原料です。飲食店から排出された廃液と比べ、不純物は取り除かれていて、においを嗅いでみると、不快なにおいもしません」

サニックス資源開発グループ ひびき工場 森下楽嗣 工場長

「（精製にかかる）時間であったり、品質というところを試験を繰り返しながら、いろいろトライアルしていく」

工場では現在、年間で最大3600トンのSAFの原料を精製することが可能で、来年度以降の商用化とさらなる事業拡大を目指しています。

捨てられていく「廃液」が、空の脱炭素化を支える「資源」へと姿を変えようとしています。