日経225先物：16日0時＝80円安、6万1960円
16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円安の6万1960円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては550.71円高。出来高は9876枚となっている。
TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61960 -80 9876
日経225mini 61965 -70 194094
TOPIX先物 3876 -5.5 11624
JPX日経400先物 35240 -20 453
グロース指数先物 785 +2 518
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61960 -80 9876
日経225mini 61965 -70 194094
TOPIX先物 3876 -5.5 11624
JPX日経400先物 35240 -20 453
グロース指数先物 785 +2 518
東証REIT指数先物 売買不成立
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