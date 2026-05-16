　16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円安の6万1960円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては550.71円高。出来高は9876枚となっている。

　TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.03ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61960　　　　　 -80　　　　9876
日経225mini 　　　　　　 61965　　　　　 -70　　　194094
TOPIX先物 　　　　　　　　3876　　　　　-5.5　　　 11624
JPX日経400先物　　　　　 35240　　　　　 -20　　　　 453
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　+2　　　　 518
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース