犬が人を怖いと思っているときにみせるサイン7選

1.体を小さく丸める

犬が体を低くしたり、背中を丸めたりするのは、自分を弱く見せることで相手に「攻撃するつもりはありません」と伝えているサインです。

また、急所であるお腹を隠して守ろうとする本能的な動きでもあります。散歩中や知らない人が近づいたときに、地面に吸い付くように姿勢を低くした場合は、かなり警戒している証拠です。無理に引っ張ったりせず、その場から離してあげるなどの配慮が必要になります。

2.尻尾を足の間に巻き込む

尻尾は犬の感情が最も現れやすい場所です。恐怖がピークに達すると、尻尾を後ろ足の間にぎゅっと挟み込み、お腹に張り付けるような動作をします。

これは、自分のニオイを周囲に広げないようにして、存在を消そうとする心理の表れだと言われています。また、尻尾を振っていても、低い位置で硬く振っている場合は喜んでいるのではなく、緊張や不安を感じていることが多いので注意深く観察しましょう。

3.耳を後ろにピタッと倒す

犬の耳が頭の形に沿うように後ろへぴったりと倒れているときは、強い不安や恐怖を感じています。普段はピンと立っている耳が後ろに隠れるのは、相手に対して服従の姿勢を示しているか、あるいはパニックに近い状態にあることを示しています。

このとき、無理に頭を撫でようと手を出してしまうと、犬はさらに追い詰められたと感じてしまうため、まずは犬が落ち着くのを静かに待ってあげることが大切です。

4.白目が見えるほど目をそらす

犬にとって相手をじっと見つめることは「敵意」を意味します。そのため、怖い相手や状況から視線を外そうとするのは、争いを避けるためのサインです。

顔は正面を向いたまま、目だけをキョロキョロと動かして白目が見える状態は、非常に強いストレスを感じている証拠です。このサインが出ているときは、犬をじろじろ見つめず、あえて視線を外して安心させてあげましょう。

5.激しく震える

寒くないはずなのに小刻みに体が震えていたり、ガタガタと大きな震えが止まらなかったりするのは、極度の恐怖や緊張による生理現象です。人間が怖いときに震えるのと同じで、自分の意志ではコントロールできない状態にあります。

特に雷や花火などの大きな音が鳴っているときや、苦手な動物病院の待合室などでよく見られます。この震えに気づいたら、決して叱らずに、優しく声をかけるなどして寄り添ってあげてください。

6.何度もあくびをする・口を舐める

眠くないはずの場面で何度もあくびをしたり、ペロペロと自分の鼻や口の周りを舐めたりするのは「カーミングシグナル」と呼ばれる行動です。これは「自分を落ち着かせたい」「相手にも落ち着いてほしい」という気持ちを表しています。

叱られているときや、慣れない環境に置かれたときによく見られます。一見リラックスしているように見えますが、実は一生懸命に自分のストレスと戦っているサインなのです。

7.その場に固まって動かなくなる

恐怖が限界を超えると、逃げることも戦うこともできず、その場で石のように固まって動けなくなることがあります。これは「フリーズ」と呼ばれる状態で、置物のようにおびえている状態です。

散歩中に急に立ち止まって一歩も動かなくなったり、部屋の隅で固まっていたりする場合は、何かに強い恐怖を感じています。無理に引っ張って動かそうとせず、まずは何が怖いのかを周りから探り、安心できる環境へ導きましょう。

犬が恐怖を感じる主な理由

犬が何に対して恐怖を感じるかは、その子の性格や過去の経験によって大きく異なります。最も一般的なのは「大きな音」です。雷や花火、工事の音、バイクの排気音などは、聴覚が優れた犬にとって耐えがたい衝撃となることがあります。

また「見知らぬ対象」も恐怖の対象です。知らない人や他の犬、あるいは初めて見る傘や台車などに怯えることもあります。その他、注射をされた動物病院や、強く叱られた場所など、嫌な記憶と結びついた場所や状況も大きな原因となります。

怖がっている犬への「NGな対応」

良かれと思ってやってしまう行動が、実は犬をさらに追い詰めてしまうことがあります。最も避けたいのは「無理に触る・抱っこする」ことです。逃げ場を失った犬は、自分を守るために反射的に噛みついてしまう「防御本能」が働くからです。

また、大きな声で「大丈夫だよ！」となだめるのも控えましょう。飼い主が焦っていると、その興奮が犬に伝わり「やっぱり怖いことが起きているんだ」と誤解させてしまいます。もちろん、怖がっていることを「意気地なし」などと叱るのも絶対に禁物です。

犬を安心させるための「正しい対応」

そっとしておく

犬が何かに怯えて家具の下やクレートの中に隠れてしまったときは、無理に引きずり出そうとせず、そのままそっとしておいてあげましょう。犬にとってそこは「自分を守れる安全基地」です。無理やり外へ出すと、犬の安心感を奪うことになってしまいます。

隠れている場所の近くで静かに見守り、犬が自分から「もう大丈夫かな」と思って出てくるまで待ってあげることが、信頼関係を築くためのポイントです。

飼い主が冷静でいる

犬は飼い主の感情を非常に敏感に察知します。愛犬が怖がっているのを見て、飼い主が「どうしよう！」と慌てたり、心配しすぎてオロオロしたりすると、犬は「リーダーが焦っているということは、本当に危険な状況なんだ」と余計に不安になります。

あえていつも通りの動作で、ゆっくりと深呼吸をし、どっしりと構えていてください。飼い主の落ち着いた様子を見せることこそが、犬にとって最高のサプリメントになります。

ゆっくりと目をそらす

犬がこちらをおびえた目で見ているとき、真っ正面から見つめ返すのは逆効果です。犬の世界では、目を合わせ続けることは挑戦や威嚇を意味するからです。

犬と視線が合ったら、ゆっくりとまばたきをしたり、斜め後ろに視線を外したりして「私はあなたの敵ではないよ」という意思表示をしましょう。

横を向いて座り、直接的な圧迫感を与えないように配慮しながら、優しく静かな声で時折話しかけてあげるのが効果的です。

おやつを活用する

犬が少し落ち着きを取り戻し、周囲を観察する余裕が出てきたら、大好きなおやつをあげてみましょう。美味しいものを食べるという行為は、副交感神経を優位にし、リラックスさせる効果があります。

また「怖いことがあったけれど、おやつがもらえた」という成功体験を繰り返すことで、徐々に苦手な対象へのイメージを上書きしていくことができます。ただし、パニック中に無理に食べさせようとするのは控え、自分から食べられる状態になってから行いましょう。

まとめ

犬の「怖い」というサインは、飼い主への大切なメッセージです。これを見逃さず、適切な距離感で寄り添うことができれば、犬との絆はより一層深いものになります。

恐怖の原因を無理に克服させるのではなく、まずは安心できる環境を作ってあげましょう。一歩ずつ歩み寄ることで、愛犬は自信を取り戻し、あなたをもっと頼りにしてくれるはずですよ。