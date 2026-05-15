「伝説たちの仲間入りした」メッシ、C・ロナウドらと並ぶ…39歳日本代表DFの“アジア初”偉業に海外メディアも驚嘆！「真のリーダー」「豊富な経験を注ぎ続けている」

「伝説たちの仲間入りした」メッシ、C・ロナウドらと並ぶ…39歳日本代表DFの“アジア初”偉業に海外メディアも驚嘆！「真のリーダー」「豊富な経験を注ぎ続けている」