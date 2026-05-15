「スペイン１部リーグ、レアル・マドリード２−０オビエド」（１４日、マドリード）

サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペがチーム内で微妙な立場となっている。１４日のリーグ・オビエド戦で途中出場した場面で地元ファンからブーイングの対象となり、試合後にはアルバロ・アルベロア監督への皮肉と考えられるような発言をしている。

交代出場のためピッチに立った６８分にはブーイングと拍手が交錯するなか出場。８０分ベリンガムの２点目をアシストした。怪我のため戦線離脱、チームが今季無冠で終わるなか、検査などのためチームを離れて国外へ行くなどの行動がファンの怒りを買っていると考えられる。

試合後エムバペは「自分の状態は１００％。先発しなかったのは、監督が僕のことをマスタントゥオーノ、ビニ、ゴンサロに続くチーム４番目のＦＷだと言ったから。それは彼の判断で、いつだって尊重しなければならない。僕は怒っていない」と話した。

アルベロア監督は試合後の会見で「自分がこの椅子にいる限り誰が試合に出るのか決めるのは自分。選手が納得しているのか、何という名前だろうか関係ない」と監督の権利を主張。エムバペがチーム４番目のＦＷ、という話については「４人のＦＷを抱えていたいとは思うが、そういうことは言っていない。彼が誤解したのだろう」と否定した。