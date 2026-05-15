デンマークのGNグループが展開するゲーミングブランド「SteelSeries（スティールシリーズ）」は、ワイヤレス・ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro Omni」を、2026年5月15日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。

付属の「GameHub」で最大5台の機器と接続可能

96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス認証オーディオ対応の高音質で、様々な利用シーンおよび機器での使用を想定した設計を施す。2.4GHzワイヤレスおよびBluetooth LE Audio（LC3＋）に対応する。

カスタム設計の40ミリ・ネオジムドライバーにより、10Hz〜40kHzの広帯域再生を実現した。

周囲のノイズを効果的に低減する「アクティブノイズキャンセリング」機能を備えるほか、AI（人工知能）ノイズ除去機能を搭載した全指向性マイク「ClearCast Pro」を装備し、クリアかつ高品質な音声コミュニケーションを実現している。

付属の「GameHub」は、USB Type-Cポート×3、ライン入力/出力各1を備え、パソコンのほか各種ゲーム機、Bluetooth接続のモバイル端末など最大5台の機器との接続をサポートする。

ゲーム音とボイスチャット、モバイル音声などを統合し、最大4系統の音声を同時にミックスできる「OmniPlay」機能を実装する。モバイルアプリ「Arctis Companion」、パソコンソフト「Sonar」および「GameHub」から音質を調整できる。

最大30時間の駆動が可能なバッテリー2基が付属。1基を使用しながら、もう1基を「GameHub」で充電できる。ヘッドセットの使用中でもバッテリー交換が可能なホットスワップに対応。15分で最大約4時間使用できる急速充電にも対応する。

カラーはブラック、ホワイト、ミッドナイトブルーの3色。

価格は7万3310円（税込）。