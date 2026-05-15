2024年5月26日の記事を編集して再掲載しています。

人型ロボの顔みたいでカワイイ。

排気ガスで空気を汚さず、都市部や短距離を移動するのに便利なマイクロモビリティー。

各国でいろんなモデルが作られていますが、日本も負けていられません。

世界初の試み

EV GENESISが作っているのは、曲がる太陽光パネルをルーフに搭載した電動3輪車「3RUOTA（スリールオータ）」。

太陽光パネルは1mmの極薄で、ぜんぶ合わせても1kg未満と超軽量。1日の太陽光発電だけで約15km〜20kmの距離を走れるポテンシャルを持っています。

Image: EV GENESIS

移動電源として災害時に活躍も

登録は側車付軽二輪車で、普通自動車免許があれば同乗者2人を乗せて運転ができます。

車検も車庫証明もヘルメットも不要で、家庭用100vコンセントで充電ができるのもお手軽。EVなので、非常時には電源としても役立つ便利さです。

3RUOTAは、EV GENESISから直接購入ができるとのこと。現在は台数限定での販売に留まっているようなので、詳しくは問い合わせを行なう必要がありそうです。

3人いっしょにお出かけしたら、開放的で楽しそうですね。

Source: EV GENESIS