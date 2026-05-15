モナキが色っぽく、艶っぽく、クールでファッショナブルに！anan表紙にそろって登場
モナキの4人が、6月24日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2501号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙に登場する。
【写真】モナキ、2500人のファンに見守られメジャーデビュー！
4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。純烈の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的なモナキが、いつもとはまるで別人のようなヘアメーク×衣装で「anan」に登場。メンカラスーツなのになんだか世界線が違いすぎるモナキ。ナポレオンジャケットやファーコートで、まるでバンドマンのような4人のポテンシャルが全開だ。
5月20日発売「守れ！夏の肌と髪 2026」特集号では、CLOSE UPでオールブラックのスタイリングでクールに登場、7ページにわたり普段なかなか語られない肌と髪ケアについて語ったモナキのメンバーたち。今回の企画では13ページにわたり、特集に合わせたそれぞれのボディーメークについての話のほか、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、さらにはこれまでの活動を振り返ってのエモみたっぷりな話も披露した。モナキを知らない人にとっては“入門編”的な一冊になる。
各メンバーそして4人そろってのカットを「anan」表紙風にデザインした特製シール全12種付き。
「anan」2501号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月24日発売。定価1300円。
【写真】モナキ、2500人のファンに見守られメジャーデビュー！
4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。純烈の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的なモナキが、いつもとはまるで別人のようなヘアメーク×衣装で「anan」に登場。メンカラスーツなのになんだか世界線が違いすぎるモナキ。ナポレオンジャケットやファーコートで、まるでバンドマンのような4人のポテンシャルが全開だ。
各メンバーそして4人そろってのカットを「anan」表紙風にデザインした特製シール全12種付き。
「anan」2501号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月24日発売。定価1300円。