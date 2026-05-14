一気に真夏がやってきたようです。熊本県内では14日、今年初めての真夏日となり、山鹿市鹿北では、全国1位の暑さになりました。

【写真を見る】「タートルネックはミスった…」全国で一番暑かった熊本 服装に戸惑い 山鹿市鹿北31.6℃など5地点で初の真夏日 そして、午後は天気急変

記者「日差しがジリジリと強く照り付けていて暑いです。熊本市では今年初めて30℃を超えて、真夏日を観測しました」

全国一の暑さ

最高気温は山鹿市鹿北で31.6℃と、全国一番の暑さになりました。その他、甲佐町で30.5℃、熊本市で30.3℃など5つの地点で真夏日となり、広く7月並みの暑さとなりました。

服装に戸惑い

――熊本は真夏日になりました！

男性「そうなんですか！？どおりで暑いと思いました」

――長袖とタートルネックですね…

男性「ミスしたと思っています」

"真夏日"と聞きたくない…？

親子「めっちゃ暑いです」

――真夏日と聞いていかがですか？

親子「余計に暑くなりますね」

女性「この時季で真夏の格好をしているから、これから何を着よう…という感じ」

一方、午後は天気が急変

午後5時ごろ、熊本空港周辺では…突然、地面に叩きつけるような雨が降りだしました。

各地で「雨柱」も出現。阿蘇・草千里の情報カメラには稲光も映っていました。現在（18時15分時点）、熊本県内全域には雷注意報が出ていて、落雷や突風、雹（ひょう）に注意が必要です。