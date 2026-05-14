浜崎あゆみ47歳、へそ出しで美スタイル全開！ ネット衝撃
歌手の浜崎あゆみが14日までにInstagramを更新。引き締まったウエストを披露すると、ファンから称賛の声が集まった
【写真】浜崎あゆみ47歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿も（10枚）
現在、コンサートツアー中の浜崎が投稿したのはリハーサルの模様を記録した写真。ショート丈のタイトなトップスとデニムパンツというアクティブな装いの彼女が、真剣な表情でリハーサルに打ち込む様子が収められている。
引き締まったウエストがあらわになった写真の数々に、ファンからは「いつも素敵な写真をありがとう」「鍛えてるお腹綺麗 スタイル憧れる」「筋肉質なあゆさんかっこいいー」などの反響が寄せらた。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）
【写真】浜崎あゆみ47歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿も（10枚）
現在、コンサートツアー中の浜崎が投稿したのはリハーサルの模様を記録した写真。ショート丈のタイトなトップスとデニムパンツというアクティブな装いの彼女が、真剣な表情でリハーサルに打ち込む様子が収められている。
引き締まったウエストがあらわになった写真の数々に、ファンからは「いつも素敵な写真をありがとう」「鍛えてるお腹綺麗 スタイル憧れる」「筋肉質なあゆさんかっこいいー」などの反響が寄せらた。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）