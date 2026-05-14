ゼロ <9028> [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比6.6％減の50.9億円に減り、通期計画の72億円に対する進捗率は70.7％にとどまり、5年平均の75.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比22.1％増の21億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比5.5％増の20.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.3％→6.7％に改善した。



株探ニュース