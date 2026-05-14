5000形に「8両固定編成」が誕生

小田急電鉄は2026年5月11日、今年度の設備投資計画を発表。その中で、8両編成の新造車両（5000形）を導入することを明らかにしました。

【画像】これが小田急電鉄「2026年度の設備投資計画」の概要です

5000形は2020年3月に就役した車両で、拡幅車体を採用したほか、小田急で初となる車内防犯カメラや空気清浄機を設置。電力を大幅に削減できるSiC素子を用いたVVVFインバータ制御装置を搭載しています。

現在も増備が続いていますが、これまでに製造された編成は全て10両です。今年度の設備投資計画では、10両が1編成、8両が2編成の計16両が製造予定となっています。

小田急電鉄では2007年にデビューした4000形以降は10両固定編成でしたが、久々に8両固定編成が登場します。8両編成を導入する理由について小田急電鉄は「現在の利用状況や今後の輸送状況を踏まえ、8両編成の導入を決定した」としています。

小田急線で8両固定編成は、主に新宿〜本厚木間などの各駅停車で活躍しています。2017年度から一部の3000形8両編成が10両化され、輸送力の増強が図られていました。

なお、首都圏では相模鉄道も、沿線の生産年齢人口の推計の推移を踏まえ、今年3月から10両ではなく8両の13000系を導入しています。