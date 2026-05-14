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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「菓子パン終了。レンジ4分で作る「たまご蒸しパン」洗い物ゼロ。」と題した動画を公開しました。アイラップを活用し、洗い物を一切出さずに電子レンジで完結する驚きの蒸しパン作りを紹介しています。



材料の主役として登場するのは、市販のバニラアイスクリーム。「これが美味しさの秘訣」と紹介されており、アイスを使うことで生地のコクと香りがアップするといいます。耐熱容器に被せたアイラップにアイスを入れ、電子レンジで溶かした後、卵とホットケーキミックスを加えます。そのまま袋を優しく揉み込みますが、この時「卵を潰しながら揉むのがポイント」とコツを伝授しています。



生地が綺麗に馴染んだら、袋の口を軽く折りたたみ、再び電子レンジで加熱するだけ。完成した蒸しパンは袋の中でパンパンに膨らんでおり、「もう蒸しパン、買わなくていい」と大絶賛するほどのふかふか感に仕上がっています。あまりの大きさに、残りはぴったりラップに包んで冷凍保存できる点も嬉しいポイントです。



思い立った時にすぐ作れる、究極のズボラアイデアレシピ。小腹が空いた時のおやつや朝食に、出来立て熱々の蒸しパンを味わってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・スーパーカップ 超バニラ 1個

・卵 1個

・ホットケーキミックス 150g



［作り方］

1. 深さのある耐熱容器にアイラップ（耐熱用ポリ袋）を1枚被せ、スーパーカップの中身をすべて袋に投入する。

2. 電子レンジ（500Wで1分30秒、または600Wで1分）で加熱し、アイスを溶かす。

3. 溶けたアイスの中に卵をそのまま割り入れ、ホットケーキミックスを加える。

4. 袋の口を軽く閉じ、卵を潰しながら優しく揉み込むようにして生地を綺麗に馴染ませる。

5. 袋ごと耐熱容器に入れ、袋の口を軽く折りたたむ。

6. 電子レンジ（500Wで4分50秒、または600Wで4分）で加熱する。

7. お箸などを刺してみて、生っぽい生地がついてこなければ完成。