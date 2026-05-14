【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「PLAMATEA」シリーズの製品を展示している。

「人狼 JIN-ROH」より「プロテクトギア『人狼 JIN-ROH』Ver.」、「アストロボット」より「アストロ」の原型が登場。イラストレーター・トリダモノ氏のオリジナルキャラクターを立体化した「MXちゃん」のデコマスも展示されている。

また「キューティーハニーNova」より、「ハリケーンハニー」彩色サンプルを初展示。キューティーハニーがバイクを身に纏い、合体状態を再現した姿となっている。

【PLAMATEA プロテクトギア『人狼 JIN-ROH』Ver.】【PLAMATEA アストロ】【PLAMATEA MXちゃん】【PLAMATEA ハリケーンハニー】【PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.】

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)トリダモノ

(C)永井豪／ダイナミック企画

