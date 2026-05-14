◇ナ・リーグ ドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。

試合後、ロバーツ監督は、エスピナルとベッツの2者連続アーチについて言及。「エスピナルは本当に素晴らしいチームメートだし、彼がああいう場面でリードを奪う一打を打ってくれたのは大きかった」と先制弾を称え、これに続いたベッツに関しては「本来は出場しない予定だったが、チームのために出たいと言ってくれた」と休養日を返上しての志願出場だったと明かした。

相手の先発左腕例は、ブルージェイズ時代の21年にサイ・ヤング賞に輝いた実力者だけに、「今日はレイ相手に彼が必要だと分かっていたので、結果を出してくれて本当に良かった」と安どした。

復帰3試合目で4月3日のナショナルズ戦以来のアーチを放った背番号50の今後に向け、指揮官は「ボールはよく見えていると思う。彼が戻ってくるだけで打線はずっと良く見える」とチームへの波及効果とともに期待を寄せた。