本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投げ、4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームは4-0で勝利し、3勝目を挙げた。防御率は0.82でナ・リーグトップに浮上し、ドジャース史上2番目となる好記録を作った。

大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点で切り抜けた。その裏、ドジャースは9番エスピナル、1番ベッツの本塁打で援護した。4回は三者連続三振、5、6回も無失点に抑えた。今季最長タイとなる7回のマウンドでは1死一、二塁のピンチを招くも、中飛の際に相手走者が飛び出してダブルプレーに。スコアボードに0を刻んだ。

大谷の投球回は、7回を投げ終えたところで44回となり、規定投球回に達した。防御率は「0.82」で堂々のリーグ1位。メジャー全体でも1位に立った。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は7回終了後にXを更新。1912年以降、ドジャースの投手が開幕7試合で記録した防御率としては史上2番目に低いと紹介した。なお1位は1981年のフェルナンド・バレンズエラで、防御率は「0.29」だった。



（THE ANSWER編集部）