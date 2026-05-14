開催：2026.5.14

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 4 - 10 [ロッキーズ]

MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。

2回裏、9番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってサードゴロ しかしピッチャーがエラー 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 2-0 COL

3回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-0 COL

5回表、6番 カイル・キャロス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 PIT 3-1 COL、7番 ジェイコブ・マッカーシー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PIT 3-2 COL、8番 エセキエル・トーバー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 PIT 3-3 COL、2番 マッケンジー・モニアク 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 PIT 3-6 COL

6回裏、5番 ライアン・オハーン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-6 COL

8回表、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 PIT 4-7 COL

9回表、9番 ブレット・サリバン 6球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でロッキーズ得点 PIT 4-8 COL、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 PIT 4-10 COL

試合は4対10でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで3勝0敗2S。負け投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 10:46:11 更新