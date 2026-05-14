シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ『REDMI Watch 6』を5月14日より発売する。本製品は、2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載したスマートウォッチ。解像度は432×514ピクセル、PPI324の高精細表示に対応し、左右対称の超薄型ベゼルにより画面占有率82％を確保している。日中の屋外でも見やすいピーク輝度2000nits（HBM1500nits）、60Hzリフレッシュレートに対応する。

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550mAhの大容量バッテリーを搭載し、ライトユースで最大24日間、通常使用で最大12日間、ヘビーユースでも最大7日間のバッテリー持続を実現。本体は約9.9mmのスリムボディに、アルミニウム合金フレームを採用。クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換できる仕様となっている。操作面では、ステンレススチール製クラウンに加え、セカンダリボタンを備えたデュアルボタン操作に対応し、コントロールセンターの表示や電源オフ／再起動など、よく使う機能へスムーズにアクセスできる。

機能面では、150種類以上のスポーツモードに対応し、心拍数・睡眠・血中酸素レベル・ストレスなどのモニタリングをサポート。5気圧防水で、日常の水濡れや水辺のアクティビティにも対応する。あわせて、高精度5衛星測位GNSSチップを内蔵し、GPS／Galileo／Glonass／BeiDou／QZSSに対応することで、複雑な地形での屋外アクティビティでも安定した測位が可能となっている。

市場想定価格は14,800円（税込）。5月14日から5月27日までの期間は早割り価格として11,980円（税込）で販売される。販売チャネルはXiaomi Store各店のほか、Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shopとなる。

■製品情報REDMI Watch 6メーカー：小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）発売日：5月14日価格：14,800円（税込）／早割り価格 11,980円（税込、5月14日～5月27日購入分対象）カラー：オブシディアンブラック、シルバーグレー、グレイシアブルー主な仕様：・ディスプレイ：2.07インチ有機EL（AMOLED）／解像度432×514／リフレッシュレート60Hz／最大輝度2000nits・サイズ：46.45×40.03×9.94mm・重量：約31g（付属ストラップを除く）・フレーム素材：アルミニウム合金・バッテリー容量：550mAh（最大24日間持続）・ワイヤレス接続：Bluetooth 5.4・防水等級：5ATM（5気圧防水）・衛星測位システム：5衛星測位GNSS（GPS／Galileo／Glonass／BeiDou／QZSS）・対応OS：Xiaomi HyperOS・互換性：Android 8.0以降またはiOS 14.0以降販売チャネル：Xiaomi Store各店、Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

（文＝リアルサウンド編集部）