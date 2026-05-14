HIBIKAの夏限定スイーツ♡涼やかな四季菓子ギフトが登場

季節の移ろいを大切にした“にっぽんの洋菓子”を届ける「四季菓子の店HIBIKA（ひびか）」から、2026年6月1日(月)より“夏の四季菓子”が登場します。みずみずしいジュレや、夏限定フレーバーのポルボロンなど、涼やかな味わいが勢ぞろい♡日本ならではの感性を感じる上品なお菓子は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への夏の贈りものにもぴったりです。

夏の涼を感じる限定ギフト

涼果のたより

価格：4個入 2,700円（税込）／6個入 4,104円（税込）／8個入 5,508円（税込）

HIBIKAの夏限定ギフトとして登場する「涼果のたより」は、果実のみずみずしさを閉じ込めた爽やかなジュレの詰め合わせです。

世界自然遺産・白神山地の天然水を使用し、山形県産・手むき白桃のジュレ“桃果のしずく”と、和歌山県産・温州みかんのジュレ“柑橘まるごと”をセットに。

つるんとなめらかな口あたりと、果実そのものの風味が楽しめる夏らしい一品です。

暑い季節でもさっぱりと味わえるので、お中元や帰省の手土産にもおすすめ。見た目にも涼やかなパッケージが、夏の贈りものをより特別に演出してくれます♪

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幸せを呼ぶ“夏のポルボロン”

夏のクッキー“ポルボロン”



価格：3個入 864円（税込）／6個入 1,728円（税込）／9個入 2,592円（税込）／12個入 3,456円（税込）／15個入 4,320円（税込）〈紙管タイプ〉価格：5個入 1,512円（税込）／10個入 3,024円（税込）

HIBIKAで人気の“ポルボロン”も、夏限定仕様で登場します。

“ポルボロン”は、口に入れるとほろほろと溶ける繊細な食感が魅力のクッキー。「溶ける前に“ポルボロン”と3回唱えると願いが叶う」と言われる、スペイン生まれの“幸せを呼ぶお菓子”です♡

夏限定のシトロンに加え、香ばしいアーモンド、上品な煎茶の3種類をラインアップ。爽やかな香りと軽やかな口どけで、暑い季節にもぴったりな味わいです。

ギフト用の詰め合わせはもちろん、紙管タイプも用意されているので、カジュアルな贈りものにもおすすめです。

ひまわりモチーフの華やか缶♡

価格：小缶 4,320円（税込）／大缶 5,940円（税込）

見た目にも華やかな「夏のふきよせ〈ひまわり〉」は、夏気分を盛り上げてくれる限定缶。

ひまわりをモチーフにした紅茶のクッキーや、爽やかなレモンのサブレ、ラムネのメレンゲ、みかんのドライフルーツなど、色とりどりのお菓子を詰め合わせています。

缶を開けた瞬間に広がる夏らしい彩りは、思わず心がときめく可愛さ♡家族や友人とシェアしながら楽しむのにもぴったりです。

夏のご挨拶にもぴったり♡

HIBIKAの“夏の四季菓子”は、日本の四季を感じる繊細な味わいと、美しい見た目が魅力。涼やかなジュレや、ほろほろ食感のポルボロンなど、暑い季節を心地よく彩るスイーツが揃います。

販売期間は2026年6月1日(月)～9月2日(水)。オンラインショップでも取り扱いがあるので、遠方への贈りものにも便利です♡大切な人へ、夏のやさしいひとときを届けてみてはいかがでしょうか♪