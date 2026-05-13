【西武】５日のソフトバンク戦で観戦者がはしか陽性と診断　症状が出た場合は医療機関の受診を呼びかける

西武は１３日、５日にベルーナドームで行われたソフトバンク戦に来場した観客が麻しん（はしか）の陽性と診断されたことを公式サイトで公表。注意喚起した。

同サイトで「このたび、２０２６年５月５日（火・祝）福岡ソフトバンクホークス戦を観戦されたお客さまが、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性であったことが判明いたしましたので、お知らせいたします」と伝えた。

続けて「ベルーナドームにご来場いただいた皆さまにつきましては、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます。また、受診の際はマスクを着用し、可能な限り公共交通機関の利用はお控えください」と呼びかけた。

「皆さまに安心して野球観戦を楽しんでいただけるよう、今後も行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と結んだ。

ベルーナドームの利用時間は「１３時００分〜１７時１０分」とし、利用施設（観戦した場所）は「ライオンズ外野指定席Ｂ【レフト】」と記されていた。