【ポイ活速報】楽天カード「あとリボ」で4000ポイント獲得！手数料回避の手順を解説
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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【プギャーから最高値へ】楽天リボ攻略で4000p貰い暗黒投信を救出せよ！」と題した動画を公開した。動画では、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンで手数料をかけずに4,000ポイントを獲得する手順や、最新のポイ活事情について解説している。
ネコ山はまず、5月12日から24日まで開催されている「あとからリボ払い」キャンペーンを紹介。合計4万円以上の利用で2,000ポイント、条件達成でさらに2,000ポイントが進呈される内容だ。リボ払いの手数料を回避する手法として、明細に反映された後すぐにメニュー画面から「お支払い日前の返済」を選択し、一括で振り込む手順を実際の画面を交えて説明した。
キャンペーンの達成条件としては、電子マネーへのチャージを推奨。au PAYからANA Pay、楽天Edyを経由して楽天キャッシュにチャージするルートを解説した。一方で、視聴者からのコメントを取り上げ、au PAYからANA PayへのApple PayチャージではPontaポイントが付与されなくなっている点に注意を促した。
さらに動画後半では、SBI新生銀行の「ハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」に言及。特別金利が最大年5.0%となる同キャンペーンについて、対象者へ入金通知のメールが届いていることを報告している。
最後にネコ山は、自身がまとめたポイ活の資料や紹介コード一覧を動画の概要欄に掲載していると案内した。複雑なチャージルートや期間限定のキャンペーンなど、ポイ活や投資における最新情報を確認し、着実な資産形成に活用することが推奨される。
ネコ山はまず、5月12日から24日まで開催されている「あとからリボ払い」キャンペーンを紹介。合計4万円以上の利用で2,000ポイント、条件達成でさらに2,000ポイントが進呈される内容だ。リボ払いの手数料を回避する手法として、明細に反映された後すぐにメニュー画面から「お支払い日前の返済」を選択し、一括で振り込む手順を実際の画面を交えて説明した。
キャンペーンの達成条件としては、電子マネーへのチャージを推奨。au PAYからANA Pay、楽天Edyを経由して楽天キャッシュにチャージするルートを解説した。一方で、視聴者からのコメントを取り上げ、au PAYからANA PayへのApple PayチャージではPontaポイントが付与されなくなっている点に注意を促した。
さらに動画後半では、SBI新生銀行の「ハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」に言及。特別金利が最大年5.0%となる同キャンペーンについて、対象者へ入金通知のメールが届いていることを報告している。
最後にネコ山は、自身がまとめたポイ活の資料や紹介コード一覧を動画の概要欄に掲載していると案内した。複雑なチャージルートや期間限定のキャンペーンなど、ポイ活や投資における最新情報を確認し、着実な資産形成に活用することが推奨される。
YouTubeの動画内容
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