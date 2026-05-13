森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみ、山瀬まみの音楽作品 一挙サブスク解禁
1980〜90年代にキングレコードでアイドル／アーティストとして活躍し、その後俳優、マルチタレント、政治家など各分野で活躍を広げた、森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみのアルバム5作品、山瀬まみのシングル2作品が、一挙サブスク解禁されることが決定した。
【写真】現在は政治家としても活動 山本太郎の「惡い大人に騙されて」
大阪府出身のタレント・お笑い芸人の森脇は、1980年代後半よりテレビ・ラジオで活躍し、明るく熱血なキャラクターと関西弁トークで人気を集めた。スポーツ、特に陸上競技への深い愛情でも知られ、自身もマラソンや駅伝に挑戦。オリンピックや世界陸上の取材・応援活動にも積極的に関わり、「走る芸能人」の草分け的存在として幅広い世代に親しまれている。
今回、歌手としてのファーストアルバムで1990年の作品「LANDING BEAM（ランディングビーム）」が配信。さらにセカンドアルバムに未収録シングルを追加収録した「真夏のFANTASY＋1」が配信される。
兵庫県宝塚市出身のタレント・政治家の山本は、1990年に『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』の「ダンス甲子園」で注目され、1992年歌手としてメジャーデビュー。俳優としては映画『バトル・ロワイアル』や NHK 大河ドラマ『新選組！』などに出演。その後、政界に進出し、2013年の参議院選挙（東京選挙区）で初当選した。2019年に「れいわ新選組」を設立。現職は、れいわ新選組 代表・選挙対策委員長を務める。
今回は1992年の作品のデビューアルバムに未収録シングル4曲を追加収録した「惡い大人に騙されて＋4」が配信される。
女優の田中は1970年代後半に芸能界入り。女優として80年代にトレンディドラマでブレイクし、自然体で温かみのある演技力で注目を集めた。テレビドラマを中心に数多くの作品に出演し、家庭的な役柄から芯の強い女性像まで幅広く表現できる実力派として高い評価を得てきた。その後もマルチな活動を続け、現在は NHK-BS『にっぽん縦断 こころ旅』二代目旅人を担当している。
今回は1983年の作品で、哀愁感いっぱいのバラード〜ワルツソングで束ねられた歌手デビューアルバムに未収録シングルを1曲追加収録した「夢売のピエロ＋1」を配信する。
手塚は幼少期から子役として活動し、1980年代にテレビドラマで注目を集めた。自然体で芯のある演技が評価され、ドラマ『ふぞろいの林檎たち』をはじめ数多くの話題作に出演。明るさと繊細さを併せ持つ表現力で、等身大の女性像を描き出してきた。近年は女優業に加え、バラエティやトーク番組でも活躍し、親しみやすい人柄で幅広い世代に支持されている。
今回は15歳で歌手として残した、歌あり、ナレーションありの魅力を凝縮した1976年の作品集「手塚さとみ・15才の肖像〜秋・雨の日曜日に」が配信される。
1985年にデビューした山瀬は、そのやわらかな話し方と明るいキャラクターでバラエティ番組を中心に活躍。特に長寿番組での司会やレギュラー出演が多く、安定感のある進行役として高い評価を受けている。歌手としても活動歴があり、アイドルとして人気を博した時期もある。ナチュラルで親しみやすい人柄が幅広い世代に支持され、現在もテレビを中心に活動を続けている。
1987年の作品の「怪傑ぶんぶんガール／スーパー・マジック」、1988年の作品「サヨナラの仔猫／失恋ブギ」が配信される。
【写真】現在は政治家としても活動 山本太郎の「惡い大人に騙されて」
大阪府出身のタレント・お笑い芸人の森脇は、1980年代後半よりテレビ・ラジオで活躍し、明るく熱血なキャラクターと関西弁トークで人気を集めた。スポーツ、特に陸上競技への深い愛情でも知られ、自身もマラソンや駅伝に挑戦。オリンピックや世界陸上の取材・応援活動にも積極的に関わり、「走る芸能人」の草分け的存在として幅広い世代に親しまれている。
兵庫県宝塚市出身のタレント・政治家の山本は、1990年に『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』の「ダンス甲子園」で注目され、1992年歌手としてメジャーデビュー。俳優としては映画『バトル・ロワイアル』や NHK 大河ドラマ『新選組！』などに出演。その後、政界に進出し、2013年の参議院選挙（東京選挙区）で初当選した。2019年に「れいわ新選組」を設立。現職は、れいわ新選組 代表・選挙対策委員長を務める。
今回は1992年の作品のデビューアルバムに未収録シングル4曲を追加収録した「惡い大人に騙されて＋4」が配信される。
女優の田中は1970年代後半に芸能界入り。女優として80年代にトレンディドラマでブレイクし、自然体で温かみのある演技力で注目を集めた。テレビドラマを中心に数多くの作品に出演し、家庭的な役柄から芯の強い女性像まで幅広く表現できる実力派として高い評価を得てきた。その後もマルチな活動を続け、現在は NHK-BS『にっぽん縦断 こころ旅』二代目旅人を担当している。
今回は1983年の作品で、哀愁感いっぱいのバラード〜ワルツソングで束ねられた歌手デビューアルバムに未収録シングルを1曲追加収録した「夢売のピエロ＋1」を配信する。
手塚は幼少期から子役として活動し、1980年代にテレビドラマで注目を集めた。自然体で芯のある演技が評価され、ドラマ『ふぞろいの林檎たち』をはじめ数多くの話題作に出演。明るさと繊細さを併せ持つ表現力で、等身大の女性像を描き出してきた。近年は女優業に加え、バラエティやトーク番組でも活躍し、親しみやすい人柄で幅広い世代に支持されている。
今回は15歳で歌手として残した、歌あり、ナレーションありの魅力を凝縮した1976年の作品集「手塚さとみ・15才の肖像〜秋・雨の日曜日に」が配信される。
1985年にデビューした山瀬は、そのやわらかな話し方と明るいキャラクターでバラエティ番組を中心に活躍。特に長寿番組での司会やレギュラー出演が多く、安定感のある進行役として高い評価を受けている。歌手としても活動歴があり、アイドルとして人気を博した時期もある。ナチュラルで親しみやすい人柄が幅広い世代に支持され、現在もテレビを中心に活動を続けている。
1987年の作品の「怪傑ぶんぶんガール／スーパー・マジック」、1988年の作品「サヨナラの仔猫／失恋ブギ」が配信される。