辻希美、生後9カ月・第5子のかわい過ぎる姿を公開！ 「夢が鏡の中の夢とチュー」
タレントの辻希美さんは5月12日、自身のInstagramを更新。生後9カ月となる第5子のかわいらしい姿を公開しました。
【写真】かわい過ぎる辻希美の娘
この投稿には、記事執筆時点の13日現在で5万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】かわい過ぎる辻希美の娘
ほっこりとするキュートな光景辻さんは「夢が鏡の中の夢とチュー」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では鏡を見つめる娘ですが、2枚目では鏡に近づき「チュー」しています。思わずほっこりとしてしまう、キュートな光景です。
この投稿には、記事執筆時点の13日現在で5万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「夢さん5月8日で9ヶ月になりましたぁ」9日の投稿では「夢さん5月8日で9ヶ月になりましたぁ」と報告した辻さん。掲載した5枚の写真には、紙おむつで作った「9カ月」という文字と、かわいらしい娘が写っています。辻さんは「つかまり立ちやハイハイ…毎日出来る事が増え可愛さ倍増中」と、娘の近況も伝えました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)