秋田ノーザンハピネッツは、ミック・ダウナーヘッドコーチと来シーズンの契約に合意したと発表しました。



この秋に始まる新たなリーグでもダウナーヘッドコーチがチームの指揮をとります。



ミック・ダウナーヘッドコーチは、秋田ノーザンハピネッツの成績不振に伴う前田顕蔵前ヘッドコーチの退任を受けて、去年12月の末からチームの指揮をとってきました。





けが人が多かったこともあり、チームは低迷から脱出することはできませんでしたが、今シーズンの10勝のうち6勝はダウナーヘッドコーチが就任後に手にしたものです。ハピネッツは13日、ダウナーヘッドコーチとの契約が合意に達しこの秋に始まる新たなリーグでも指揮をとることになったと発表しました。理由について「類を見ないほど困難な逆境下にあっても常に前を向いてチームを鼓舞して最後まで戦い抜いてくれた。何より秋田のバスケットボールスタイルやクラブカルチャーを深く理解し愛してくれている」という点を挙げています。ダウナーヘッドコーチは「リーグ最高のファンのために全力で戦い抜くチームを築き上げる決意。ディフェンスではタフに粘り、オフェンスではチーム一丸となるスタイルで、皆様に楽しんでいただけることを心待ちにしている」とコメントしています。※5月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします