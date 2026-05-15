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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【27卒/28卒】「面接は言葉のキャッチボールじゃない」元大手人事責任者が面接の本質を教えてくれた…｜大手・面接・必勝法」を公開した。本動画では、株式会社人材研究所の代表取締役を務める曽和利光氏が、就活生の模擬面接を通じて「面接はキャッチボールではない」という核心を突く視点を提供している。



動画前半では、お茶の水女子大学理学部物理学科4年のモモカさんが、大手人材企業の二次面接を想定した模擬面接に挑んだ。モモカさんは「改善意欲」を自身の強みとして掲げ、アイドル練習生としてのSNS活動でフォロワーを2,000人獲得した経験を語る。さらに、曽和氏の質問によって、高校を1ヶ月で中退した後に高卒認定試験を経て大学に進学したという異色の挫折経験も引き出された。



中盤から後半にかけては、曽和氏によるフィードバックが行われる。曽和氏はモモカさんの強みを「改善意欲」よりも、既存の枠にとらわれない「常識破り」な点にあると分析。「ルールなんか破ってもいいんだ」と思える行動力が、変化の激しい人材業界において高く評価される可能性を示唆した。一方で、エピソード選びについては「フォロワーを増やした」という短期的な成果よりも、人間関係の中での苦労や、義務の中でどう楽しんだかといった「ライフヒストリー」を語る方が、その人の本質が面接官に伝わりやすいとアドバイスを送った。



さらに、曽和氏は面接の姿勢について独自の視点を展開する。「よく面接ってキャッチボールって言うじゃないですか。僕全然そんなこと思ってなくて」と語り、面接官が知りたい情報を提供できるのであれば、一方的に話しても問題ないと断言。「こっちがフンフン言ってるだけで聞きたいこと全部言ってくれる人が一番楽」と述べ、面接とはキャッチボールではなく、自分の魅力を的確に伝えるプレゼンテーションの場であるという認識を示した。



面接においては、面接官の質問に一問一答で応じるだけでなく、自身の根源的な価値観や特質を最も表すエピソードを戦略的に選び、プレゼンテーションすることが重要であると結論付けた。就職活動における常識を覆すこの解説は、面接に悩む多くの就活生に新たな視点を与える内容となっている。