天羽希純、“鼻血＆あざ”だらけの仕事オフショット投稿「閲覧注意」
“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が12日、自身のXを更新し、「閲覧注意」の過激なオフショットを投稿した。
【写真】「閲覧注意」“鼻血＆あざ”だらけの天羽希純
DMMのショートドラマ『外道の歌 Re:venge Short』に出演しており、「閲覧注意」と投稿したオフショットでは、下着姿で鼻血（血のり）を流したあざ（メイク）だらけの様子を見ることができる。
一見、プライベートで大けがをしたようにも見える、役柄の姿にネット上では「ビジュアルのインパクトがすごい…！すごく頑張ったの伝わってくる」「ストリートファイターで負けたあとの新キャラみたい」「鼻血や身体のアザはもちろんだけどそれ以上に目つきや目の周りがヤバい」「メイクとはいえ 本当に痛々しい」「メイクのクオリティ凄すぎて、一瞬本気で心配した…！」などと驚きの声があがっている。
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。
【写真】「閲覧注意」“鼻血＆あざ”だらけの天羽希純
DMMのショートドラマ『外道の歌 Re:venge Short』に出演しており、「閲覧注意」と投稿したオフショットでは、下着姿で鼻血（血のり）を流したあざ（メイク）だらけの様子を見ることができる。
一見、プライベートで大けがをしたようにも見える、役柄の姿にネット上では「ビジュアルのインパクトがすごい…！すごく頑張ったの伝わってくる」「ストリートファイターで負けたあとの新キャラみたい」「鼻血や身体のアザはもちろんだけどそれ以上に目つきや目の周りがヤバい」「メイクとはいえ 本当に痛々しい」「メイクのクオリティ凄すぎて、一瞬本気で心配した…！」などと驚きの声があがっている。