「２部の選手を招集して、バルサの選手を外すなんてあり得ない」日本と同組スウェーデンのW杯メンバーに現地解説者が苦言「臆病な選考だ」
スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。
絶対エースのヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）、代表通算75キャップを誇るヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）、三笘薫の同僚であるヤシン・アヤリ（ブライトン）らが順当に選出された。
一方で、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』によると、現地番組『TV４』の解説者であるヨン・グイデッティ氏は、ルーニー・バルドグジ（バルセロナ）、ヒューゴ・ラーション（フランクフルト）、ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ）の落選に不満を抱いているという。グイデッティ氏は次のように述べている。
「臆病な選考だ。強い個性を持つ選手を外し、チーム内の雰囲気が悪くなるのを恐れている。代表監督の仕事とは、最高の選手たちを招集することだろ？ クオリティと実績を見てほしい。バルドグジはどこにいる？ スウェドベリは？ ラーションは？ 理解できないし、到底納得できない。
２.ブンデスリーガ（ドイツ２部）でプレーしている選手（アレクサンダー・ベルンハルドソン）を招集しておきながら、ラ・リーガを制したバルセロナの選手を外すなんてあり得ない。おかしな話だ。スウェドベリも同じだ。（今季）９得点・７アシストを記録し、ラ・リーガのレアル・マドリー戦でもゴールを決め、素晴らしいパフォーマンスを見せている」
北中米W杯でグループFに入ったスウェーデン代表は、６月14日にグループステージの初戦でチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
絶対エースのヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）、代表通算75キャップを誇るヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）、三笘薫の同僚であるヤシン・アヤリ（ブライトン）らが順当に選出された。
一方で、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』によると、現地番組『TV４』の解説者であるヨン・グイデッティ氏は、ルーニー・バルドグジ（バルセロナ）、ヒューゴ・ラーション（フランクフルト）、ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ）の落選に不満を抱いているという。グイデッティ氏は次のように述べている。
「臆病な選考だ。強い個性を持つ選手を外し、チーム内の雰囲気が悪くなるのを恐れている。代表監督の仕事とは、最高の選手たちを招集することだろ？ クオリティと実績を見てほしい。バルドグジはどこにいる？ スウェドベリは？ ラーションは？ 理解できないし、到底納得できない。
北中米W杯でグループFに入ったスウェーデン代表は、６月14日にグループステージの初戦でチュニジア、20日にオランダ、25日に日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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