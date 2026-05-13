「２部の選手を招集して、バルサの選手を外すなんてあり得ない」日本と同組スウェーデンのW杯メンバーに現地解説者が苦言「臆病な選考だ」

「２部の選手を招集して、バルサの選手を外すなんてあり得ない」日本と同組スウェーデンのW杯メンバーに現地解説者が苦言「臆病な選考だ」