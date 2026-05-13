ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」5月21日より期間限定登場 果実感溢れるデザートティー4種
【モデルプレス＝2026/05/13】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。
【写真】ゴンチャ、シャインマスカットデザートティー新商品
ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが今年も登場。4年目を迎える今年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げている。ラインナップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場。爽快感と透明感あふれるゴンチャのドリンクで、晴れやかな初夏のひとときを過ごすことができる。
長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、阿里山ウーロンがすっきりと引き立てている。
シャインマスカットの上品な香りと、濃厚な甘みを堪能するフルーツティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせている。さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯だ。
芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げている。
シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせている。シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快感あふれる1杯となっている。
国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さのゼリー。ぷるぷるの食感で、食べごたえもアップしている。（modelpress編集部）
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【写真】ゴンチャ、シャインマスカットデザートティー新商品
◆ゴンチャ、シャインマスカットのデザートティー新商品
ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが今年も登場。4年目を迎える今年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げている。ラインナップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場。爽快感と透明感あふれるゴンチャのドリンクで、晴れやかな初夏のひとときを過ごすことができる。
◆SHINE シャインマスカット ミルクティー
長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、阿里山ウーロンがすっきりと引き立てている。
◆SHINE シャインマスカット ティーエード
シャインマスカットの上品な香りと、濃厚な甘みを堪能するフルーツティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせている。さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯だ。
◆SHINE シャインマスカット ジェラッティー
芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げている。
◆SHINE シャインマスカット スパークリングティー
シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせている。シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快感あふれる1杯となっている。
◆シャインマスカット ゼリー
国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さのゼリー。ぷるぷるの食感で、食べごたえもアップしている。（modelpress編集部）
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