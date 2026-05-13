「ブルドック」が現代に蘇る

歴史的な名車の展示を通じてクルマ文化を紹介する催し「オートモビルカウンシル」が、2026年4月10日から12日までの3日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開催されました。

2016年から毎年行われているこのイベントには、ヘリテージカー販売店に加えて国内外の自動車メーカーも参加しており、今回もトヨタ、三菱、ポルシェジャパンなどが出展する中、ホンダのブースが大きな話題を呼びました。

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ホンダブースが来場者の視線を集めた理由は、まさにヘリテージを感じさせる2台のクルマが並べて展示されていたからです。

そのうちの1台は、イベント初日に5月下旬の発売が発表された新型EV「スーパーワン」です。このクルマは、ホンダの軽EV「N-ONE e：」を基に開発され、パワーやハンドリング性能を高めたスポーツタイプのモデルです。特に目を引くのは、ブリスターフェンダーを備えたスポーティな外観です。

この姿を見て、50代以上のクルマ好きならば、あるクルマを思い浮かべたことでしょう。それは1981年に登場した初代「シティ」の高性能版、「ターボII」の愛称である「ブルドッグ」です。シティターボには2つのモデルがありました。1982年に追加された「ターボ」は、67psだった1.2リッターエンジンをターボで過給し100psまで出力を向上させましたが、外観はボンネットのパワーバルジ程度で、ホイールも12インチのままでした。

その翌年に登場したのが「ターボII」です。ブリスターフェンダーやサイドステップ、エアダム付きカラードバンパーなどを採用して外観の印象を大きく変え、最高出力は110psに達しました。ホイールも13インチに拡大され、その迫力あるスタイルで高い人気を誇り、今なお多くのファンに記憶されています。

オートモビルカウンシル2026のホンダブースでは、この伝説的なブルドッグがスーパーワンの隣に展示され、当時を知る世代の心を掴みました。

さらに、展示されたスーパーワンには、ホンダの用品開発を担う「ホンダアクセス」が手掛けた純正アクセサリーコーディネート「BULLDOG STYLE（ブルドッグスタイル）」が装着されていました。これにより、40年以上の時を超えた新旧ブルドッグの共演が鮮やかに演出されていました。

BULLDOG STYLEには、大型のテールゲートスポイラーや、イエローとホワイトに色を切り替えられるバイカラーLEDフォグライト、そしてドアに貼られたBULLDOGのロゴなどが含まれます。このロゴはシティターボIIと同じフォントデザインを採用し、「TURBO II WITH INTERCOOLER」という表記を「BULLDOG WITH ELECTRIC POWER」へと変更するなど、細部にわたるこだわりが感じられます。

ホンダのスタッフによると、「イエローフォグはシティターボIIの黄色いフォグライトをオマージュしており、ロゴをフロントドアの後方に配置したのもシティターボIIを意識した」とのことです。

機能面でも興味深い共通点があります。シティターボIIには、10秒間だけ過給圧を10％高める「スクランブル・ブースト」という機能が搭載されていました。スーパーワンに備わる「BOOSTモード」は、まさにこの機能を連想させるものです。

クルマ好きは、こうした歴史的な背景や物語を持つクルマに強く惹かれるものです。過去の名車への敬意を込めて現代の技術で再解釈したこの2台の展示は、オートモビルカウンシルの趣旨にふさわしい、見事な演出だったと言えるでしょう。

夢の共演を果たした2台のブルドックについて、SNSやネット上では「シティターボIIのCMを思い出した」「あの頃のワクワクが現代に蘇った感じ」といった、懐かしさと新しさを融合させたコンセプトを歓迎するコメントが目立ちます。

また、「最近の大人しいホンダ車にはない遊び心を感じる」「かつての『ブルドッグ』を彷彿とさせるブリスターフェンダーや力強い佇まいがたまらない」と、ホンダらしい独創的なデザインを評価する声が非常に多く見られます。

さらに、「即予約した」「展示車を見る前にハンコを押すレベル」といった熱狂的な投稿も見られましたが、一方で、「もうちょい振り切ったスペック（航続距離や軽量化）が欲しかった」「価格がどれくらいになるか心配」といった、実用面やコストを気にする現実的な意見も一部で見られます。

総じて、スーパーワンに対しては「ワクワクするホンダが帰ってきた」というポジティブな反響が圧倒的です。単なる移動手段としての車ではなく、所有する喜びや走る楽しさを前面に押し出した戦略が、多くのユーザーの心を掴んでいるようです。特に「シティターボII」を知る世代にとっては、単なる新型車以上の感情的な結びつきを生んでいると言えそうです。