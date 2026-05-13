【エルメス】【ミキモト】【マルジェラ】スタイリスト佐藤かなさんの、名品を取り入れた大人カジュアル

ロングセラーとして、長年愛され続けているハイブランドの名品。大人カジュアル派のスタイリスト・佐藤かなさんが愛用しているものは、果たしてどんなもの？

「娘たちに譲り渡せるロングセラーを選ぶようになりました」

「最近、初めて衝動買いを経験しましたが（笑）、基本的には憧れの気持ちを抱きながら、その時がやってきたらワードローブとして取り入れるスタンスです」とかなさん。

「年を重ねるにつれ、2人の娘たちに譲り渡せるかどうかも考えるようになり、バッグやスカーフ、パールネックレスのような小物を選ぶことが増えました」

【ミキモト】のパールネックレス、【エルメス】のスカーフ“カレ90”、【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”

「基本的にオールシーズン使えるものばかりですが、特に装いがシンプルになる春夏では、ひとつ加えるだけでカジュアルを格上げしてくれる役割も果たしてくれます」

暑い季節は【エルメス】“カレ90”を斜めがけしてアクセントに

「10年以上前から使い続けているのが、【エルメス】の“カレ90”。気温が上がり始めたいまは、首には巻かず、たすきのように斜めがけしてオールブラックコーデのワンポイント役として投入しています」

【エルメス】のスカーフ“カレ90”、【カオス】のトップス、【カレンソロジー】のパンツ、【バグマティ】のバッグ、【メゾン マルジェラ】のシューズ

バックスタイルも抜かりなくおしゃれ！

【エルメス】のスカーフ“カレ90”、【カオス】のトップス

シルク100％ならではのさりげないツヤも上品。コットンTシャツとの異素材ミックスでメリハリがつき、コーディネートに奥行きが生まれます。そして、よく見ると単なる花柄ではないようです。

「誰もがわかる英文を、花でデザインしている遊び心に惹かれました！」

ほかにも、セレクトショップで見つけたヴィンテージの王道柄と、架空の万博を描いた柄も出番が多いのだとか。

【エルメス】“カレ90”

「ピンクがアクセントカラーになった万博柄は、幼馴染がプレゼントしてくれたものなので、より思い出深いスカーフ。90㎝の正方形で大判だから、パンツのベルトループに通して、ベルトのように使ったりもしています」

Tシャツスタイルを上品に彩る【ミキモト】のパールネックレス

「3年くらい前に、そろそろ本格派のパールネックレスを身につけたいと思い、いろんなブランドのものを見たのですが、最終的に【ミキモト】に決めました」とかなさん。

【ミキモト】のパールネックレス

ご自身で購入するつもりだったのに、なんとその場にいらっしゃった旦那さまが突然プレゼントしてくれたのだそう！

「なんでもない日だったので驚きました（笑）。上品な照り具合とちょうどいい存在感を放つ大きさ、肌なじみのいい色が、本当に素敵です」

リボンのセンターにパールがあしらわれた留め具と、スタイリッシュなMのチャームが【ミキモト】ならでは。

【ミキモト】のパールネックレス

「おめかしスタイルではもちろん、普段にも使っています。Tシャツに合わせると、アラフィフのカジュアルが一気に大人っぽく仕上がるので頼りになる存在です」

【ミキモト】のパールネックレス、【シンゾーン】のTシャツ

ボトムスは、カーヴィ & ワイドなチノパンツをコーディネート。

【ミキモト】のパールネックレス、【シンゾーン】のTシャツ、【カレンソロジー】のパンツ、【レフィエ】のベルト、【メゾンヴァンサン】のバッグ、【エンダースキーマ】のシューズ



レザーのベルトとバッグで引き締めポイントを作ったのも、大人ならでは！

ヘビロテ中なのは【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”

「【メゾン マルジェラ】のアイコン“5AC ソフト ミディアム”は、たまたま立ち寄ったセレクトショップでセール価格になっていて、思わず衝動買い（笑）。「こんないいタイミング、なかなかないかもよ」と友人にも背中を押してもらい、この春購入しました」

【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”

「重厚感が漂いつつやわらかな質感。自立するのにくたっとニュアンスも出せるカーフレザーが本当に絶妙。そして、カレンダータグではないというのがお気に入りポイントです。バッグ上部の折り曲げ具合で見た目が変えられたり、長さの調整次第で肩がけから斜めがけまでできるショルダー付きというのも便利で、つい手に取ってしまいます」

細みのマキシ丈スカートにボーダーカットソーをインしたシンプルな装いに合わせるだけで、コーディネートがキリッと引き締まります。

【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”、【アウトドアプロダクツ】のボーダーカットソー、【グローバルワーク】のスカート、【ハイク × キーン】のスリッポン

シンボリックなステッチを、さりげないアクセントに。

【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”、【グローバルワーク】のスカート

「バッグの上部を内側に折り込めば、ドクターズバッグのようなフォルムにもなり、着こなしや気分によってさまざまな表情が楽しめるのが魅力です」

【メゾン マルジェラ】“5AC ソフト ミディアム”、【グローバルワーク】のスカート

ひとつ取り入れるだけで大人の余裕を感じさせるスタイルに仕上げてくれる、ブランドを代表する名品たち。これからのかなさんと娘さんたちのおしゃれ人生に、ずっと寄り添ってくれそうなものばかりでした。

●佐藤かな Profile

スタイリスト。雑誌『リンネル』などのほか、広告、カタログなどで活躍中。人気ブランドとのコラボレーションを手がけるほか、趣味の裁縫好きが高じてソーイング本も10冊以上出版。最新刊『おしゃれの作り方 KANA'S STANDARD SEWING RECIPE』（文化出版局）が好評発売中。Instagram：kaaana75

photographer：Yumi Furuya

senior writer：Momoko Miyake