限定わずか1台の「超希少車」でドライブトーク

元・人気男性アイドルグループ「KAT-TUN（カトゥーン）」のメンバーで、俳優の亀梨和也さんが2026年4月25日に公式YouTubeを更新。

ゲストとして俳優・窪塚洋介さんを招き、愛車を運転しながらのドライブトークを公開しました。

【動画】超カッコいい！ これが「亀梨和也」所有の超希少な「高級スポーツカー」です！ 動画で見る

ふたりは、DMM TVのオリジナルドラマ「外道の歌」シリーズでダブル主演を務める間柄にあります。

「【相棒】窪塚洋介さんとドライブ！」というタイトルで発信された今回のタイトルにふさわしい仲睦まじさは、動画からもうかがうことができました。

助手席に座るや、「このクルマが最後にもらえるのか」といきなり言い出す窪塚さん。そんな軽口に「いやいや、そういうことじゃないです」とツッコミを入れる亀梨さん。

とはいえ、先輩俳優の窪塚さんを助手席に乗せるシチュエーションはいつもと勝手が違ったようで、ハンドルを握る亀梨さんは「なんか、ちょっと緊張するな」と、後輩の顔をのぞかせます。

一方の窪塚さんは「新鮮だわ、亀ちゃんの助手席に乗る日が来るとは」と、感慨深げ。さらにカメラに向かって「この席をメルカリで売りたいと思います」とウソのコメントを発するなど、ふざけ続けていました。このへんは先輩の余裕でしょうか。

そんな窪塚さんの「これ、なんていうクルマ？」という質問に、亀梨さんは「これはSLです」と回答。

同YouTubeチャンネルが2023年12月に更新した動画でも紹介されていますが、亀梨さんが乗る愛車とは、メルセデス・ベンツのラグジュアリーオープンスポーツカー「SLシリーズ」の特別仕様車「SL350 Night Edition（ナイトエディション）」です。

「結構古いですよ。僕が20代前半の頃に買っているので」「マットブラックで。当時、限定車でゲットして。だから、もう15〜16年乗ってますね」という本人の説明どおり、このモデルを長く乗り続けている亀梨さん。言葉の端々からSLへの愛が伝わってきます。

2010年4月に11台限定で発売されたナイトエディションは、「SL350」をベースに、内外装にブラックとシルバー／クロームのコントラストを強調する特別なデザインを施したモデルです。

なかでも亀梨さんの愛車は、ボディカラーにつや消しブラックの特別色「designoマグノナイトブラック（マットペイント）」が施された1台限りの限定車。過去の動画で「抽選で手に入れた」と話しており、その愛情もひとしおの様子。

当時の新車価格は、限定10台の「オブシディアンブラック」カラーが1280万円なのに対し、限定1台のdesigno マグノナイトブラックは1330万円と、さらに高額なものとなっていました。

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そんな特別なナイトエディションでドライブトークが行われた今回の動画。

コメント欄には、「亀ちゃんと窪塚さんのドライブがYouTubeで見れるなんて、 最高」「あの窪塚洋介が！！亀梨和也の助手席に!?」「カモ＆トラが『亀ちゃんの愛車SLでドライブ！』」「窪塚さん面白い人ですね」「SLをずっと乗ってるて、亀のクルマへの愛が凄いな！」など、視聴者からの反響が数多く寄せられていました。