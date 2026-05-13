カラノアが、EP『ツギハギ』を本日配信リリースした。またリリースに合わせて、新ビジュアルも公開となった。

本作には、2025年9月にA.S.A.Bよりメジャーデビューを果たしたメジャー1stシングル「レイ」、4月に配信された春の楽曲「April」に加え、リード曲「まわる」など全6曲を収録。ロック、ポップ、エレクトロといった多彩なジャンルを横断するサウンドを詰め込んだ、タイトル通り“ツギハギ”な作品に仕上がっているという。

ジャケット写真

リード曲の「まわる」は、冷然とした日常から茫洋とした宇宙へと場面がスケールしていくドラマチックな展開を、焦燥感に満ちた疾走サウンドで描き出したアッパーチューンで、幻想的なリリックにはどこか逃避行的なラブストーリーが垣間見える1曲になっているとのことだ。

また、EPのリリースを記念して、SNSでのシェアキャンペーンもスタートしている。XもしくはInstagramストーリーズにて、「#カラノア」をつけて、デジタルEP『ツギハギ』に収録されている楽曲のいずれかを、Apple MusicやSpotifyなどで再生・SNSでシェアすると、全員に「オリジナル壁紙」がプレゼントされる。

そして、5月15日21時には「まわる」のMV公開も控えているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

◾️ライブ出演情報 2026.5.27（水）

＜サンキューミューズ感謝デー！＞

https://eplus.jp/sf/detail/4518510001-P0030001

w/Viewtrade / EVE OF THE LAIN 2026.6.3（水）

＜Cheers to Us 30th Birthday Live＞

w/Hue. / 侍文化 / zonji / indoor cats.

http://livepocket.jp/e/jbcqg 2026.6.7（日）

＜SAKAE SP-RING 2026＞

https://sakaespring.com/ 2026.6.13（土）

＜つぶら×7秒とロックpre.『NiNiMu fes.』＞

https://eplus.jp/sf/detail/4522000001-P0030001 2026.6.17（水）

＜Adam’s miss × とうめい天国 pre. 「PARAISO」＞

https://livepocket.jp/e/paraiso1

w/Adam’s miss / とうめい天国 / Seskimo