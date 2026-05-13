Google Pixel 10a ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール ワイヤレス充電対応

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　「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Google Pixel 10a ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール ワイヤレス充電対応

9357P10ATPCL（テレホンリース）

2位　Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール

8719GA25TPCL（テレホンリース）

3位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

4位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック

41-182875（Hamee）

5位　iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付

PM-A25AUCTCR（エレコム）

6位　Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限

PM-P261HVCKKCR（エレコム）

7位　[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-183391（Hamee）

8位　iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア

PM-A25AHVCKCR（エレコム）

8位　iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）

10位　iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック

PM-A25ATSLFCBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。