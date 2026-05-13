ロックバンド・オアシスのリアム・ギャラガーが、ザ・ストーン・ローゼズのジョン・スクワイアと新作に着手していることを示唆した。2024年3月に発売した「リアム・ギャラガー ジョン・スクワイア」でタッグを組んだ2人が先日、ロンドンのアビー・ロード・スタジオから出てくる姿を目撃されたことで、新作に取り組んでいるのではないかと噂されている。



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リアムはその事実を認めてこそいないものの、スタジオから出てくる姿を目撃された6日のXへの投稿で、「俺はシンガーだから、歌うことが仕事」と意味深な発言したことに対し、オアシスの新作アルバムに取り掛かっているのではないかという説が浮上したが、その後、ジョンの姿もあったことが明らかになり、「何をやっていっているのかは言えない」としたうえで「壮大な」何かに取り組んでいるとだけ答えている。



コラボアルバムの発売後、リアムとジョンは1作では終わらないと断言していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）