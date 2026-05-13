「宝塚男役みたい」美人俳優、イケメンな私服姿にファン歓喜「ハンサムで美しい」「はああかっこよすぎ」
俳優の梶川愛美さんは5月11日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を公開しました。
【写真】梶川愛美のイケメンな姿
コメントでは「はああかっこよすぎよ」「宝塚男役みたいでとても素敵です」「待ってたの私服 かっこいいいいい」「助かります」「似合いすぎる！」「ハンサムで美しい」「私服鼻血」「ほんといい!!最高です」「惚れてまうやろーーーーー」「カッコエェ、、全男子の憧れ」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】梶川愛美のイケメンな姿
「カッコエェ、、全男子の憧れ」梶川さんは「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」「私服写真投下しちゃいます」などとつづり、3枚の写真を投稿。白いTシャツに黒いレザージャケットを合わせたコーディネートです。金髪ショートヘアも似合っており、とても格好いいです。
イケメンショットはほかにも！4月27日にも「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo- Gold Moonの週が始まりました」と、イケメンな姿を披露していた梶川さん。こちらではステージ衣装を着用しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)