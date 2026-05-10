小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が開幕する。注目は12Rだ。

今年はウィナーズCで5度目のG2制覇を飾った深谷を信頼。自慢の剛脚を発揮して別線をねじ伏せる。堅実な佐々木が踏み出しをしのいで続く。3番手は切れ味鋭い和田。ラインができた石原が懸命に抵抗。主力が踏み合えば福永浮上。

＜1＞深谷知広 前回はあまり良くなかった。ダービーが終わってからも変わらずに。小松島はイメージがないので、しっかり感覚をつかみたい。自力勝負。

＜2＞石原颯 2分戦は嫌ですね。脚の感じは変わっていない。今回は新車を使う。ダービー前に届いていた。いろいろ試す。自力。

＜3＞和田圭 今回は練習用に使っていたフレームに換える。乗ってみてどうか。南関の後ろへ。

＜4＞福永大智 練習の感じは普通。組み立てはしっかり考えないと。ぼーっとしていると余裕で7着になるので気を引き締めて。単騎で。

＜5＞内藤宣彦 練習はいつも通りやってきた。前々回にフレームを換えて、まだしっくりきていない。石原君へ。ハコは初めて。

＜6＞松岡辰泰 前回は納得いく仕上がりではなかったけど、もう少しやれても良かった。練習の感じは良くなっているので。一人で。

＜7＞佐々木龍 状態は変わらず。いいところをキープできている。小松島はS級初優勝しているので、いいイメージ。深谷さん。