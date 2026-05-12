KATSEYE妹分・HYBE新グループ名はSAINT SATINE「WORLD SCOUT」最終回で飛咲来らメンバー4人が確定【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送され、Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定。この記事では、SAINT SATINEのメンバーを紹介する。【プロフィール】
【写真】KATSEYE妹分・HYBE新グループ名、発表の瞬間
KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組「The Debut：Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともにデビューする“たった1人のアーティスト”を日本から発掘する同番組。応募総数1万4000人の中から熾烈な争いを経て、Sakuraがデビューするメンバーに選ばれ、HYBE America初となる日本人アーティストとなった。
今回の放送で明らかとなったグループ名はSAINT SATINE。「優れた音楽性とカリスマを表す“SAINT”、ソフトで麗しいグループを表す“SATINE”」という意味が込められた。4人は2026年の全米デビューが決定している。（modelpress編集部）
以下、SAINT SATINEのプロフィール
年齢：20歳
出身：アメリカ・テキサス州
年齢：20歳
出身：ブラジル・リオデジャネイロ
年齢：21歳
出身：スウェーデン ストックホルム
年齢：16歳（※合格時の年齢は15歳）
出身：日本・富山県
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◆「ワースカ」最終回、最後のメンバーが決定
KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組「The Debut：Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともにデビューする“たった1人のアーティスト”を日本から発掘する同番組。応募総数1万4000人の中から熾烈な争いを経て、Sakuraがデビューするメンバーに選ばれ、HYBE America初となる日本人アーティストとなった。
◆グループ名は「SAINT SATINE」
今回の放送で明らかとなったグループ名はSAINT SATINE。「優れた音楽性とカリスマを表す“SAINT”、ソフトで麗しいグループを表す“SATINE”」という意味が込められた。4人は2026年の全米デビューが決定している。（modelpress編集部）
グループ名決定、メンバー4人のプロフィール— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) May 12, 2026
以下、SAINT SATINEのプロフィール
◆エミリー（EMILY）
年齢：20歳
出身：アメリカ・テキサス州
◆サマラ（SAMARA）
年齢：20歳
出身：ブラジル・リオデジャネイロ
◆レクシー（LEXIE）
年齢：21歳
出身：スウェーデン ストックホルム
◆サクラ（SAKURA）
年齢：16歳（※合格時の年齢は15歳）
出身：日本・富山県
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