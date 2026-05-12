エミリー、Sakura （飛咲来）、レクシー、サマラ（C）AbemaTV,Inc.

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【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送され、Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定。この記事では、SAINT SATINEのメンバーを紹介する。【プロフィール】

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◆「ワースカ」最終回、最後のメンバーが決定


KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組「The Debut：Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともにデビューする“たった1人のアーティスト”を日本から発掘する同番組。応募総数1万4000人の中から熾烈な争いを経て、Sakuraがデビューするメンバーに選ばれ、HYBE America初となる日本人アーティストとなった。

◆グループ名は「SAINT SATINE」


今回の放送で明らかとなったグループ名はSAINT SATINE。「優れた音楽性とカリスマを表す“SAINT”、ソフトで麗しいグループを表す“SATINE”」という意味が込められた。4人は2026年の全米デビューが決定している。（modelpress編集部）



以下、SAINT SATINEのプロフィール

◆エミリー（EMILY）


年齢：20歳
出身：アメリカ・テキサス州

◆サマラ（SAMARA）


年齢：20歳
出身：ブラジル・リオデジャネイロ

◆レクシー（LEXIE）


年齢：21歳
出身：スウェーデン ストックホルム

◆サクラ（SAKURA）


年齢：16歳（※合格時の年齢は15歳）
出身：日本・富山県

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