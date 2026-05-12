キハチ カフェのメロンフェア開催♡初夏限定スイーツが勢ぞろい

キハチ カフェでは、旬のメロンを贅沢に味わえる「メロンスイーツフェア」を2026年5月12日（火）～7月22日（水）まで開催します。新作「メロンとマンゴーのパフェ」をはじめ、限定パフェやパイ、クレープ、アフタヌーンティーまで、爽やかな初夏にぴったりのメロンスイーツが勢ぞろい♡ ジューシーなメロンの甘さと香りを楽しめる、この季節だけの特別なフェアに注目です。

メロン尽くしの贅沢パフェ＆スイーツ

今年の注目は、5店舗限定で登場する新作「メロンとマンゴーのパフェ」1,870円（税込）。

販売期間は5月12日（火）～7月22日（水）で、キハチ カフェ アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店にて展開されます。

ジューシーなフレッシュメロンに、自家製マンゴームースや白ワインジュレ、マンゴー＆フロマージュブランのジェラートを合わせた華やかな一品。

爽やかな甘さとトロピカルな風味が重なり合い、最後まで飽きずに楽しめます♪

さらに、日比谷シャンテ限定で登場する「プレミアムメロンパフェ」2,750円（税込）も見逃せません。

茨城県産“イバラキング”を贅沢に使用し、メロン果肉や果汁、自家製ココナッツブランマンジェ、フロマージュブランとバニラのジェラートを重ねた、まさにご褒美感たっぷりのパフェです。

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初夏限定のメロンスイーツも登場

「KIHACHIのダブルメロンパイ」1,760円（税込）は、赤肉メロンと青肉メロンをサクサクのパイ生地で楽しめる人気メニュー。

5月12日（火）～7月22日（水）14:00から数量限定で、キハチ カフェ全店にて販売されます。2種類のメロンの甘みと香りの違いを味わえる贅沢なスイーツです。

また、5月12日（火）～6月17日（水）限定の「メロンクレープ バニラアイス添え」1,540円（税込）も登場。

焦がしバター入りの自家製クレープに、クレーム・シャンティ、メロン、レモンクリーム、バニラアイスを合わせた爽やかな味わいが魅力です。

6月18日（木）～7月22日（水）には、「メロンのショートケーキ バニラアイス添え」1,540円（税込）を販売。

旬のメロンとふんわりスポンジ、生クリームの組み合わせが初夏らしい軽やかさを演出します。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。

メロン尽くしのアフタヌーンティー♡

「季節のAfternoon Tea Set」2,980円（税込・コーヒーまたは紅茶付き）もおすすめ。5月12日（火）～7月22日（水）の14:00から数量限定で、キハチ カフェ全店にて販売されます。

セットには、「メロンとマンゴーのミニパフェ」「メロンのプリン・ア・ラ・モード」「メロンを添えたチーズケーキ」「メロンとマンゴーのクレープ」など、メロンをたっぷり使ったスイーツがラインアップ。

さらに、生ハムとメロンのセイボリーも楽しめます。

また、「KIHACHIのダブルメロンパイ」をフルサイズで楽しめる“KIHACHIのパイスペシャル”は、3,890円（税込・コーヒーまたは紅茶付き）で展開。ボリューム感たっぷりのスペシャル仕様となっています。

初夏だけのメロン時間を楽しんで♡

キハチ カフェの「メロンスイーツフェア」は、旬のメロンをさまざまなスタイルで堪能できる贅沢なフェア。

パフェやパイ、アフタヌーンティーなど、見た目も華やかなスイーツは、自分へのご褒美タイムにもぴったりです♡

爽やかな初夏の訪れを感じながら、今だけのメロン尽くしスイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。