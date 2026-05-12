株価指数先物【引け後】 ソフトバンクグループとの連動性高まる 株価指数先物【引け後】 ソフトバンクグループとの連動性高まる

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大阪6月限

日経225先物 62660 +260 （+0.41％）

TOPIX先物 3869.0 +27.0 （+0.70％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比260円高の6万2660円で取引を終了。寄り付きは6万2890円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2935円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして6万3000円を捉えると、前場中盤にかけて6万3260円まで上げ幅を広げた。



買い一巡後は6万3000円での攻防から同水準を割り込んだことでショートが強まり、前場終盤にかけて6万2200円まで軟化する場面もみられた。もっとも、ショートカバーの動きも速く、ランチタイムで6万2970円まで切り返しており、後場は6万2600円～6万2900円辺りで保ち合いが続いた。



米ハイテク株高の流れを引き継ぐ形から、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］など、指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株を中心に買いが先行した。値がさハイテク株との連動性は高く、買い一巡後に売られる局面でショートが膨らむ場面もみられた。



結局はソフトバンクグループとフジクラ<5803>［東証P］の2銘柄で日経平均株価を350円超押し上げた形だった。ただ、アドバンテストと東京エレクトロンは方向感が定まらなかったほか、本日はファーストリテイリング<9983>［東証P］の下げが重荷になっている。東証プライムの売買高は足元で減少傾向をみせており、商いが膨らみにくいなかで値がさ株の動向に振らされやすくなりそうだ。



明日は引け後にソフトバンクグループが決算を発表する。孫正義氏はフランスのAIデータセンタープロジェクトについて、マクロン仏大統領と協議を行ったと報じられている。思惑が高まりやすいなかで同社の株価が先物市場への連動性を一段と高めることになりそうだ。



日経225先物は上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σ（6万1610円）と+2σ（6万4380円）とのレンジ内での動きを継続。ただ、6万2000円処での底堅さはみられているものの、バンドが切り上がっていることで+1σとのカイ離が縮小してきた。そのため、レンジ下限を試してくる可能性は意識しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で16.19倍（11日は16.24倍）に低下した。後場終盤にかけて16.16倍まで下げる場面もみられ、+1σ（16.13倍）まで下げてきたことで、いったんはリバランスによりNTロングを組成する動きが入りやすいだろう。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万1824枚、ソシエテジェネラル証券が9342枚、モルガンMUFG証券が2835枚、バークレイズ証券が2719枚、サスケハナ・ホンコンが2046枚、ゴールドマン証券が1677枚、ビーオブエー証券が1638枚、大和証券が1486枚、JPモルガン証券が1485枚、BNPパリバ証券が1091枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万8397枚、ABNクリアリン証券が1万5421枚、バークレイズ証券が1万0550枚、モルガンMUFG証券が6178枚、JPモルガン証券が4941枚、ゴールドマン証券が4066枚、ビーオブエー証券が2106枚、サスケハナ・ホンコンが1872枚、野村証券が949枚、BNPパリバ証券が774枚だった。



株探ニュース