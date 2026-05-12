5月5日（火）放送の『文化放送ライオンズナイタースペシャル 堀口文宏のラジオフルスイング』で新コーナー「ファームにフルスイング！」がスタート。初回は現在3軍で活躍を続ける期待の星・安藤銀杜選手をピックアップしました。

パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの11の質問に、安藤選手にアンケート形式でお答えいただきました。

1．身長、体重、足のサイズ （普段、靴はどこで買っていますか？）

198cm、110㎏、33㎝（靴はインターネットで探していますが、なかなか見つかりません）

2．名前の由来は？

磨かれた銀の如く、清らかに輝き続け、周囲に光を放つ存在になってほしいという願いを込めて名付けられました。

3．プロに入ってからの初任給は何に使いましたか？

特に使っていません。

4．コンビニで必ず買うものは？

お菓子です。

5．座右の銘

凡事徹底

6．何歳から野球を始めましたか？ そのころの憧れのプロ野球選手は？

小学校2年生からソフトボールを初めて荒木さんや井端さんに憧れていました。

7．自分を動物で例えると？ その理由もお願いします。

筋肉質なのでゴリラです。

8．一軍出場した時の登場曲は決まっていますか？

まだ決めていません。

9．野球道具でこだわっていることは？

こだわりは特にありませんが、スパイクなどシューズがなくてとても困っています。

10．今一番欲しいものは？

服と靴です。

11．最近うれしかったことは？

試合で結果出たときは嬉しいです。課題だらけで毎日しっかり振り返りしながらコツコツ積み重ねたことが結果として出ると、とてもうれしいです。

★安藤銀杜（あんどう・ぎんと） 2003年2月4日生まれ。愛知県岡崎市出身。右投げ右打ち、外野手。享栄高校、城西国際大学、四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスを経て、2025年育成ドラフト7位で西武に入団。背番号は135。アマチュア時代は主に投手として活躍したが、入団時から外野手で登録されるという異色の経歴を持つ。