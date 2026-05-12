サンリオは、2026年5月12日に「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベントを開催！

今年のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、応援用のうちわとポンポンを手にしたファンが見守るなか、TOP5の順位が発表されました。

サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベント

投票期間：2026年4月9日(木) 11:00〜5月24日(日)23:59

結果発表：2026年6月28日(日)13:00

結果発表場所：「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表

中間順位発表は、4月14日に発表された初回速報順位に続き、投票期間中に行われる最後の順位発表です。

昨年まで中間順位は公式Xアカウント上で発表されてきましたが、毎年大きな話題を集めていることを受け、今年はリアルイベントとして開催し、オンライン配信も行うハイブリッドスタイルで実施されました。

イベントでは、名前が呼ばれてレッドカーペットに登場したキャラクターたちがファンへの感謝の気持ちを語り、声援に応えながらランウェイを歩きました。

公式Xアカウント上にて中間順位6位までの発表があり、TOP5への注目が集まるなかで順次ランキングが発表されています。

第1位 ポムポムプリン

初回速報2位から中間順位1位に見事浮上した「ポムポムプリン」

中間順位1位を獲得した喜びのあまり会場を走り回り、客席はポンポンを振って祝福しました。

ポムポムプリンは、ファンへ向けて以下のように感謝のメッセージを送ってくれました。

みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！

とっても嬉しいよ〜。

ぼくからポムポムエールを送るよ！

ポムポム〜♪

さらに、2位〜5位にランクインしたキャラクターたちとともに、ファンへ「最後まで一緒にがんばろう」と声をかけています。

第2位 シナモロール

中間順位第2位には「シナモロール」がランクイン。

ファンへ感謝の言葉を伝えながら、可愛らしいポーズを披露☆

第3位 ポチャッコ

中間順位第3位は「ポチャッコ」。

元気いっぱいにランウェイを歩き、レッドカーペットを彩っています。

第4位 クロミ

中間順位第4位には「クロミ」がランクイン。

小悪魔的なキュートさで、会場の視線を釘付けに！

第5位 ハローキティ

中間順位第5位を獲得したのは「ハローキティ」。

素敵な衣装を身にまとい、ファンからの声援に優しく応えています。

11キャラクターが大集合！ダンスパフォーマンス

中間順位発表後に行ったダンスパフォーマンスでは、

昨年1位＆今年デビュー30周年のポムポムプリンのヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」を披露しました。

TOP5キャラクターに加え、マイメロディ、ハンギョドン、はなまるおばけ、ウサハナ、ぐでたま、ぼんぼんりぼんの11キャラクターが参加しています。

今年のテーマにちなみ、ファンはうちわやポンポンで盛り上げ、笑顔あふれるひとときとなりました。

ファンと想いを届け合う大行進

イベントの締めくくりには、登場したキャラクターたちが会場内を巡る大行進を行いました。

ファンが声援を送り、それに応えるようにキャラクターたちが手を振るなど、お互いに応援し合い、讃え合う、一体感のある空間が広ががります。

最終結果発表に向けて、ファンとキャラクターが想いを通わせる心温まるイベントのフィナーレとなりました。

「2026年サンリオキャラクター大賞」概要

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。

今年は90キャラクターがエントリーしています。

最終結果は6月28日(日)にパシフィコ横浜で開催する「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のDay2のステージにて発表されます。

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」

「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語です。

サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められています。

また、企業や地⽅⾃治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター⼤賞 パートナー部⾨」も同時開催。

今年は新たに「ハッピリーナフレンズ部門」が設けられ、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞が用意されています。

大盛り上がりを見せた中間発表を経て、今後の順位変動にもさらに注目が集まります。

サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベントの紹介でした。

© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 サンリオ

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 11キャラがダンスや大行進を披露！サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベント appeared first on Dtimes.